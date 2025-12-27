  1. Inicio
Alcaldesa de Arraiján denuncia afectación al acceso de la playa Vista Alegre

Por
Emiliana Tuñón
  • 27/12/2025 12:42
Tras la recuperación de la playa Vista Alegre el municipio denuncia nuevas afectaciones al área.

La alcaldesa de Arraiján, Stefanny Peñalba, denunció a través de sus redes sociales una situación que afecta el acceso a la playa de Vista Alegre en Vacamonte, un espacio que recientemente fue recuperado por el municipio para el disfrute de la ciudadanía.

Según explicó la alcaldesa, de manera lamentable uno de los vecinos lanzó piedras en el área que el municipio se encuentra adecuando como parte de un proyecto de planificación, con el objetivo de mejorar el acceso y el uso del espacio público.

Peñalba reiteró que, como alcaldesa, su interés principal será defender y proteger los espacios públicos en beneficio de todos los ciudadanos.

Detalló además que en la entrada de acceso a la playa fueron colocadas piedras de gran tamaño en un área que forma parte del proyecto que desarrolla el municipio.

Las autoridades municipales evalúan las acciones correspondientes para garantizar que la playa de Vista Alegre continúe siendo un espacio accesible y seguro para la comunidad.

