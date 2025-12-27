Alcaldesa de Arraiján denuncia afectación al acceso de la playa Vista Alegre

La alcaldesa de Arraiján, Stefanny Peñalba, denunció a través de sus redes sociales una situación que afecta el acceso a la playa de Vista Alegre en Vacamonte, un espacio que recientemente fue recuperado por el municipio para el disfrute de la ciudadanía.

Según explicó la alcaldesa, de manera lamentable uno de los vecinos lanzó piedras en el área que el municipio se encuentra adecuando como parte de un proyecto de planificación, con el objetivo de mejorar el acceso y el uso del espacio público.