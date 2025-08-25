Vicealcalde de Arraiján también enfrentará revocatoria de mandato

Las autoridades principales del Municipio de Arraiján enfrentarán la revocatoria de mandato, así lo confirmó el abogado Abdiel González, del Movimiento Pro Revocatoria de Arraiján.

Mientras avanza el proceso contra Stefany Peñalba, alcaldesa del distrito, el cual ha quedado en firme por parte del Tribunal Electoral luego que el equipo legal de Peñalba presentara una apelación, iniciará otro en contra de su vicealcalde, así lo confirmó González.

¿Qué sigue en el proceso de revocatoria de mandato contra la Alcaldesa de Arraiján?

Según establece el Tribunal Electoral, el próximo paso será un cursillo para los primeros activisitas, explicó el abogado, quien ofreció declaraciones en Telemetro Reporta.

En dos o tres semanas, se debe conocer la fecha de inicio para la recepción de firmas. Las personas interesadas deben acercarse al Tribunal Electoral para apoyar la revocatoria.

Se deben recolectar 54 mil firmas, que representa el 30% de los electores habilitados para las pasadas elecciones. La recolección tendrá una duración de cuatro meses.

Vicealcalde de Arraiján enfrentará revocatoria de mandato

Durante la entrevista, Abdiel González confirmó que esta semana debe publicarse la resolución para iniciar con la revocatoria de mandato de Oliver Joel Ríos, vicealcalde de Arraiján.

Recientemente, Ríos fue sancionado tras comprobarse que violó el Código de Ética de los Servidores Públicos, según informó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).