Servicios de salud mantendrán atención regular el 31 de diciembre, recuerda el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó que <b>este miércoles 31 de diciembre </b>todas las instalaciones de salud del país —incluidos centros de salud, policentros, Minsa-Capsi y hospitales— <b>operarán en su horario regular y brindarán atención en sus horarios habituales</b>.La entidad precisó que esta medida garantiza la continuidad de los servicios de salud y la atención oportuna a la población durante esa fecha. Asimismo, recordó que <b>el personal esencial vinculado directamente a la atención sanitaria deberá laborar el 31 de diciembre en jornada regular</b>, de acuerdo con la planificación institucional vigente, debido al carácter esencial del servicio que prestan.El Minsa explicó que esta disposición se fundamenta en las excepciones establecidas en el <b>Decreto Ejecutivo No. 37 de 5 de diciembre de 2025</b>, el cual excluye a las instituciones de salud de los beneficios otorgados al resto de los funcionarios públicos. En consecuencia, <b>la remuneración correspondiente a esa jornada se realizará conforme al salario ordinario</b>, según los contratos y normativas vigentes.