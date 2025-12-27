Servicios de salud mantendrán atención regular el 31 de diciembre, recuerda el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó que este miércoles 31 de diciembre todas las instalaciones de salud del país —incluidos centros de salud, policentros, Minsa-Capsi y hospitales— operarán en su horario regular y brindarán atención en sus horarios habituales.

La entidad precisó que esta medida garantiza la continuidad de los servicios de salud y la atención oportuna a la población durante esa fecha.

Asimismo, recordó que el personal esencial vinculado directamente a la atención sanitaria deberá laborar el 31 de diciembre en jornada regular, de acuerdo con la planificación institucional vigente, debido al carácter esencial del servicio que prestan.

El Minsa explicó que esta disposición se fundamenta en las excepciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 37 de 5 de diciembre de 2025, el cual excluye a las instituciones de salud de los beneficios otorgados al resto de los funcionarios públicos.

En consecuencia, la remuneración correspondiente a esa jornada se realizará conforme al salario ordinario, según los contratos y normativas vigentes.