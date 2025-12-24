  1. Inicio
Minsa mantendrá horario regular en instalaciones de salud los días 24 y 31 de diciembre

De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios de salud y asegurar una atención oportuna a la ciudadanía durante estas fechas.
Por
Laura Chang
  • 24/12/2025 09:47
La entidad también precisó que el personal esencial vinculado directamente a la atención de salud deberá laborar con normalidad durante ambas jornadas.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que todas las instalaciones de salud del país —incluidos centros de salud, policentros, Minsa-Capsi y hospitales— mantendrán su horario regular de atención los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios de salud y asegurar una atención oportuna a la ciudadanía durante estas fechas, tradicionalmente asociadas a celebraciones de fin de año.

La entidad también precisó que el personal esencial vinculado directamente a la atención de salud deberá laborar con normalidad durante ambas jornadas, conforme a la planificación institucional vigente, debido a la naturaleza esencial del servicio que prestan.

El Minsa explicó que esta disposición se fundamenta en las excepciones contempladas en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 37 del 5 de diciembre de 2025 , el cual excluye a las instituciones de salud de los beneficios otorgados al resto de los funcionarios públicos, en atención al carácter indispensable de sus funciones.

