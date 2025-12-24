Minsa mantendrá horario regular en instalaciones de salud los días 24 y 31 de diciembre

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que todas las instalaciones de salud del país —incluidos centros de salud, policentros, Minsa-Capsi y hospitales— mantendrán su horario regular de atención los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios de salud y asegurar una atención oportuna a la ciudadanía durante estas fechas, tradicionalmente asociadas a celebraciones de fin de año.