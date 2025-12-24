Minsa mantendrá horario regular en instalaciones de salud los días 24 y 31 de diciembre

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que todas las instalaciones de salud del país —incluidos centros de salud, policentros, Minsa-Capsi y hospitales— mantendrán su <b>horario regular de atención</b> los días <b>miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025</b>.De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida busca <b>garantizar la continuidad de los servicios de salud</b> y asegurar una atención oportuna a la ciudadanía durante estas fechas, tradicionalmente asociadas a celebraciones de fin de año.