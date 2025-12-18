Ifarhu confirma fechas de pago de becas y asistencias económicas en Los Santos

La Dirección Provincial de Los Santos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó la programación de pagos del Seguro Educativo, correspondiente al primer y segundo desembolso 2025 de Becas y Asistencias Económicas en esta provincia. De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán los días jueves 18, viernes 19, lunes 22 y martes 23 de diciembre, en un horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en los centros habilitados para este proceso. El Ifarhu recomendó a los beneficiarios verificar previamente las fechas, lugares de pago y demás requisitos a través de su página web oficial, www.ifarhu.gob.pa, con el fin de facilitar el retiro ordenado de los fondos.

Requisitos para recibir el pago del Ifarhu