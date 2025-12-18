  1. Inicio
Ifarhu confirma fechas de pago de becas y asistencias económicas en Los Santos

Programan pagos de becas y asistencias económicas en Los Santos
Programan pagos de becas y asistencias económicas en Los Santos IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/12/2025 12:52
El Ifarhu en la provincia de Los Santos anunció el calendario de pagos del Seguro Educativo, correspondiente al primer y segundo desembolso 2025 de becas y asistencias económicas.

La Dirección Provincial de Los Santos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó la programación de pagos del Seguro Educativo, correspondiente al primer y segundo desembolso 2025 de Becas y Asistencias Económicas en esta provincia.

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán los días jueves 18, viernes 19, lunes 22 y martes 23 de diciembre, en un horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en los centros habilitados para este proceso.

El Ifarhu recomendó a los beneficiarios verificar previamente las fechas, lugares de pago y demás requisitos a través de su página web oficial, www.ifarhu.gob.pa, con el fin de facilitar el retiro ordenado de los fondos.

Requisitos para recibir el pago del Ifarhu

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:

Recibo de entrega de documentos

Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante

Boletín final 2024 y matrícula 2025, para quienes no retiraron el primer pago en jornadas anteriores

Boletín del primer y segundo trimestre del 2025

El Ifarhu aclaró que solo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro, por lo que no es obligatoria la presencia del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá autorizar a un tercero, quien deberá presentar:

Copia legible por ambas caras de la cédula del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada, todas vigentes.

Nota de autorización original, firmada a mano por el representante legal, donde se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada. No se aceptarán copias ni fotografías del documento.

