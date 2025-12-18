Presidente Mulino objeta ley de resocialización por fallas legales y fiscales

El análisis también revela que el <b>Ministerio de Economía y Finanzas</b> no fue consultado oportunamente sobre el impacto económico del proyecto, pese a que la ley exige una evaluación previa para cualquier iniciativa que afecte la recaudación fiscal. Según el Ejecutivo, la solicitud de evaluación 'no fue enviada en tiempo oportuno', cuando el proyecto ya avanzaba hacia su tercer debate.<b>De acuerdo con el Ejecutivo, el proyecto fue remitido al MEF cuando ya se encontraba en etapa avanzada de discusión legislativa, una práctica que Mulino considera incompatible con un proceso serio de formulación de políticas públicas.</b>Este señalamiento constituye, en la práctica, una advertencia directa a la Asamblea Nacional sobre la necesidad de reforzar el análisis técnico y financiero de las leyes que aprueba, especialmente aquellas que crean incentivos fiscales o comprometen recursos del Estado.En ese sentido, el veto no representa un rechazo al concepto de resocialización ni a la inserción laboral de personas que han cumplido condena, sino una exigencia de que las políticas públicas se diseñen con claridad institucional, respaldo técnico y responsabilidad fiscal.El mensaje del presidente es claro: '<i>las buenas intenciones no son suficientes si no van acompañadas de orden legal, coordinación entre instituciones y una evaluación real de su impacto económico</i>'. En ese equilibrio, sostiene Mulino, 'se juega la credibilidad del Estado y la eficacia de sus políticas sociales'.