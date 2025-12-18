Mulino objeta ley sobre pagos a educadores jubilados

<b> Fondos ya transferidos al Tesoro Nacional</b>Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es que los recursos reclamados por los educadores ya fueron transferidos al Tesoro Nacional hace más de una década. De acuerdo con información oficial de la CSS y el MEF, los aportes provenientes del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) y del SIACAP ingresaron al Tesoro en dos momentos: en julio de 2006, por un monto de $14,433,800.00, y en julio de 2009, por $195,955.98, para un total de $14,629,755.98.Con base en estos datos, el presidente concluye que 'no es procedente crear una nueva obligación de pago', ya que ello podría implicar un doble reconocimiento financiero por una misma causa.