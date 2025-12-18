Mulino objeta ley sobre pagos a educadores jubilados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió sin sanción a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 231 de 2025, que buscaba reconocer el pago de aportes jubilatorios a educadores de las promociones de 1972 y 1973, al considerar que la materia ya está regulada en la legislación vigente y que aprobar una nueva ley podría generar duplicidad normativa y riesgos fiscales. La iniciativa fue propuesta por el diputado Jorge Luis Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, y contó con el respaldo de más de 40 diputados como coproponentes, de distintas bancadas, lo que reflejó un amplio apoyo político en el Legislativo a la demanda histórica de los docentes jubilados. En una nota formal dirigida al presidente del Legislativo, Jorge Luis Herrera, el mandatario explicó que la decisión se adoptó tras recibir criterios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Educación (Meduca), la Contraloría General de la República y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). “El Proyecto de Ley 231 persigue reconocer el pago de dichos aportes por cuenta del Tesoro Nacional”, señala el documento presidencial, pero advierte que esta pretensión “ya se encuentra regulada en la normativa correspondiente”.

Fondos ya transferidos al Tesoro Nacional Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es que los recursos reclamados por los educadores ya fueron transferidos al Tesoro Nacional hace más de una década. De acuerdo con información oficial de la CSS y el MEF, los aportes provenientes del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) y del SIACAP ingresaron al Tesoro en dos momentos: en julio de 2006, por un monto de $14,433,800.00, y en julio de 2009, por $195,955.98, para un total de $14,629,755.98. Con base en estos datos, el presidente concluye que “no es procedente crear una nueva obligación de pago”, ya que ello podría implicar un doble reconocimiento financiero por una misma causa.

Materia ya regulada por ley El documento presidencial recuerda que la Ley 8 de 1997, modificada por la Ley 4 de 2004, reguló de forma expresa el procedimiento para la devolución de aportes a servidores públicos, incluidos los educadores jubilados de las promociones de 1972 y 1973. Dicha normativa incluso facultó al Ministerio de Educación a tramitar estas devoluciones con cargo al Tesoro Nacional. Desde la óptica del Ejecutivo, aprobar el proyecto objetado supondría “una dualidad de normas legales que posibilitan duplicidad de competencias interinstitucionales”, además de distorsionar la aplicación de la legislación vigente. Objeción parcial por inconveniente Mulino objetó específicamente, por razones de inconveniencia, los artículos 2 y 3 del proyecto, así como una frase contenida en el artículo 4, al considerar que reabren una materia ya resuelta y autorizan nuevas gestiones administrativas innecesarias.