¿Trabajas el 20 de diciembre? Esto es lo que debes cobrar por Día de Duelo Nacional

Entre las medidas establecidas se dispone que el <b>pabellón nacional deberá izarse a media asta</b> en instituciones públicas y privadas. Asimismo, queda <b>prohibida la transmisión y proyección de música estridente</b> en los medios de comunicación radiales y televisivos, tanto públicos como privados.De igual forma, se <b>prohíbe el expendio, consumo y venta de bebidas alcohólicas</b> desde las <b>12:01 a. m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a. m. del 21 de diciembre</b>, como parte de las restricciones que acompañan esta jornada de reflexión nacional.Las autoridades reiteraron que estas disposiciones buscan promover el respeto, la memoria histórica y la solemnidad que caracteriza esta fecha para el país.