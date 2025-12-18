  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

¿Trabajas el 20 de diciembre? Esto es lo que debes cobrar por Día de Duelo Nacional

Panamá guarda duelo nacional con restricciones y actos solemnes el 20 de diciembre.
Panamá guarda duelo nacional con restricciones y actos solemnes el 20 de diciembre. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/12/2025 16:39
Este 20 de diciembre, Panamá conmemora el Día de Duelo Nacional con disposiciones especiales que buscan honrar la memoria de las víctimas de la invasión de 1989.

Este sábado 20 de diciembre es reconocido en Panamá como Día de Duelo Nacional, una fecha dedicada a honrar la memoria de las víctimas de la invasión de Estados Unidos al país en 1989. Este día es considerado legalmente como de descanso obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 157 de 2022.

Ante esta conmemoración, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recordó a empleadores y trabajadores del sector privado que quienes deban laborar el sábado 20 de diciembre tienen derecho a recibir un recargo del 150 % sobre su salario ordinario, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Trabajo.

“El trabajo en día de fiesta o duelo nacional se pagará con un recargo del 150 por ciento sobre el salario de la jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio del derecho del trabajador a que se le conceda como compensación cualquier otro día de descanso a la semana. El recargo del 150 por ciento incluye la remuneración del día de descanso”, señala el Código de Trabajo.

Asimismo, el artículo 42 del mismo código establece que las empresas y establecimientos deben permanecer cerrados los domingos y los días declarados como fiesta o duelo nacional, salvo las excepciones contempladas por la ley.

Entre las actividades exceptuadas se encuentran los servicios públicos; explotaciones agrícolas y pecuarias; farmacias, hoteles, restaurantes y refresquerías; centros de diversión y esparcimiento; comercios dedicados a la venta de víveres al por menor; establecimientos ubicados en zonas no pobladas que funcionen como centros de servicios agrícolas; así como aquellos cuya interrupción pueda causar perjuicios graves al interés público, la salud o la economía nacional, previa autorización de la Dirección General de Trabajo.

También podrán operar aquellas secciones que, por razones técnicas, de vigilancia, seguridad o mantenimiento, deban mantenerse en funcionamiento.

Panamá conmemora el 20 de diciembre con restricciones y actos solemnes

Entre las medidas establecidas se dispone que el pabellón nacional deberá izarse a media asta en instituciones públicas y privadas. Asimismo, queda prohibida la transmisión y proyección de música estridente en los medios de comunicación radiales y televisivos, tanto públicos como privados.

De igual forma, se prohíbe el expendio, consumo y venta de bebidas alcohólicas desde las 12:01 a. m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a. m. del 21 de diciembre, como parte de las restricciones que acompañan esta jornada de reflexión nacional.

Las autoridades reiteraron que estas disposiciones buscan promover el respeto, la memoria histórica y la solemnidad que caracteriza esta fecha para el país.

VIDEOS
Lo Nuevo