¿Trabajas el 20 de diciembre? Esto es lo que debes cobrar por Día de Duelo Nacional

Este sábado 20 de diciembre es reconocido en Panamá como Día de Duelo Nacional, una fecha dedicada a honrar la memoria de las víctimas de la invasión de Estados Unidos al país en 1989. Este día es considerado legalmente como de descanso obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 157 de 2022.

Ante esta conmemoración, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recordó a empleadores y trabajadores del sector privado que quienes deban laborar el sábado 20 de diciembre tienen derecho a recibir un recargo del 150 % sobre su salario ordinario, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Trabajo.

“El trabajo en día de fiesta o duelo nacional se pagará con un recargo del 150 por ciento sobre el salario de la jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio del derecho del trabajador a que se le conceda como compensación cualquier otro día de descanso a la semana. El recargo del 150 por ciento incluye la remuneración del día de descanso”, señala el Código de Trabajo.

Asimismo, el artículo 42 del mismo código establece que las empresas y establecimientos deben permanecer cerrados los domingos y los días declarados como fiesta o duelo nacional, salvo las excepciones contempladas por la ley.

Entre las actividades exceptuadas se encuentran los servicios públicos; explotaciones agrícolas y pecuarias; farmacias, hoteles, restaurantes y refresquerías; centros de diversión y esparcimiento; comercios dedicados a la venta de víveres al por menor; establecimientos ubicados en zonas no pobladas que funcionen como centros de servicios agrícolas; así como aquellos cuya interrupción pueda causar perjuicios graves al interés público, la salud o la economía nacional, previa autorización de la Dirección General de Trabajo.

También podrán operar aquellas secciones que, por razones técnicas, de vigilancia, seguridad o mantenimiento, deban mantenerse en funcionamiento.