¿Qué se conmemora el 20 de diciembre en Panamá y por qué es libre?

En Panamá, cada 20 de diciembre se conmemora el Día de Duelo Nacional, en memoria de las víctimas de la invasión de Estados Unidos en 1989, una fecha que marcó profundamente la historia del país. Esta conmemoración fue establecida mediante la Ley N.° 157 de 2022.

La normativa dispone que esta fecha sea de descanso obligatorio, que la bandera nacional se ice a media asta en todo el territorio y que se prohíba la venta y consumo de bebidas alcohólicas, entre otras medidas.

El objetivo de esta conmemoración es rendir homenaje a las víctimas, promover la memoria histórica y generar un espacio de reflexión nacional sobre uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Panamá.