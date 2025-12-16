Gobierno aprueba compra de helicóptero por más de $10 millones para el Senan, ¿en qué se utilizará?

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 16 de diciembre la contratación, mediante procedimiento excepcional, un helicóptero de uso mixto modelo AW169, serie 69009, equipado con motores Pratt & Whitney PW210A, destinado al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por un monto de más de $10 millones.

La autorización permite al Ministerio de Seguridad Pública la contratación con la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC) para el suministro del helicóptero.

Esta decisión responde a la necesidad de fortalecer las capacidades operativas del Senan, que en los últimos años enfrentó una reducción en su flota aérea, particularmente en el componente de helicópteros.

Durante la sesión del Gabinete se destacó que la incorporación del helicóptero AW169 permitirá al Estado panameño ampliar su capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la presencia institucional en áreas apartadas y vulnerables del país.

La aeronave será utilizada en operaciones humanitarias, evacuaciones médicas, atención de desastres naturales y apoyo a tareas de seguridad y desarrollo social.

En el Consejo de Gabinete se resaltó la rentabilidad de la aeronave para el país, al contar con aviónica de última generación que facilita operaciones tanto en vuelo visual como instrumental, además de ofrecer ventajas en términos de eficiencia en el consumo de combustible y menores costos de mantenimiento.

Asimismo, se resaltó que estos medios aéreos resultan clave para realizar evacuaciones médicas urgentes en zonas donde la geografía agreste o las condiciones climáticas adversas dificultan el acceso por otros medios, convirtiéndose en un elemento vital para la protección de la vida y la integridad de la población.