Panamá invertirá más de $10.4 millones en dos helicópteros Bell 407 GXi para el Senan

El Consejo de Gabinete aprobó este la adquisición de dos helicópteros Bell 407 GXi por un monto de 10 millones 490 mil 66 dólares, incluyendo el 7% de ITBMS, mediante procedimiento excepcional con la empresa Bell Textron Inc.

La compra, de acuerdo con el Ejecutivo, será financiada con los fondos recuperados del seguro del helicóptero AN-141, siniestrado en Calobre el 10 de septiembre de 2023.

Además, el Estado panameño recibió 13.4 millones de dólares por la póliza de la aeronave accidentada, suma que permite cubrir la compra de los dos nuevos equipos y deja un remanente que será destinado a otros tres proyectos aún no detallados por el Ejecutivo.

Las nuevas aeronaves reforzarán las capacidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), afectadas por el deterioro y la vida útil vencida de varias unidades.

Con estos helicópteros, la entidad podrá fortalecer la vigilancia del espacio aéreo, marítimo, fluvial y lacustre, así como la protección de la plataforma continental, aseguró el Ejecutivo.

“Esta adquisición refuerza la vigilancia y la operación actual. Además, es un homenaje a los tres compañeros del Senan caídos en cumplimiento del deber”, destacó la autoridad durante la sesión de Gabinete.

La resolución subraya que, aunque el Senan realiza operaciones frecuentes de transporte de pasajeros y carga en todo el país, sus capacidades aéreas han estado limitadas por la falta de aeronaves operativas.

La propuesta de Bell Textron Inc. incluye el suministro de dos helicópteros Bell 407 GXi, modelos reconocidos por su rendimiento en condiciones de calor y altitud.

Además, cada aeronave cuenta con sistemas integrados de navegación, comunicación y control de vuelo que aumentan la seguridad y la conciencia situacional durante las misiones.