Contralor responde a señalamientos de Gaby Carrizo sobre amenazas: ‘El que está bajo medidas cautelares es él, no yo’

El contralor general de la República, Anel Flores, se refirió este viernes a las declaraciones del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien enfrenta un proceso judicial por presunto enriquecimiento injustificado y se encuentra bajo medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país.

Consultado sobre las afirmaciones de Carrizo, quien ha señalado en entrevistas a medios digitales que Flores habría contactado a miembros de su familia con supuestas amenazas, el contralor evitó entrar en confrontación directa y afirmó que se trata de un asunto que no le corresponde atender.

“Tiene derecho a hacer lo que quiera. El que está ahora mismo en un tema cautelar es él, no yo. Y él tendrá el derecho a decir lo que quiera, pero obviamente es algo que ya le corresponde al Ministerio Público, no a mí”, expresó Flores.

Ante la insistencia sobre los señalamientos, el contralor se limitó a señalar: “Si esa es su opinión, no lo voy a contestar”, descartando profundizar en las acusaciones.

Carrizo también habría insinuado que las investigaciones en su contra responden a una supuesta persecución política, motivada por posibles aspiraciones electorales futuras del contralor. Flores rechazó de plano esa versión y negó tener interés en una carrera política.

“Es una persona que sacó, que yo sepa, seis de ocho. No creo que tenga mucho futuro político, pero bueno, ese es un problema de él, no mío. Yo no estoy buscando ninguna carrera política”, afirmó.

Las declaraciones del contralor se dan días después de que la jueza de garantías Oris Medina legalizara la aprehensión e imputara cargos al exvicepresidente Carrizo como presunto autor del delito de enriquecimiento injustificado, tras una audiencia solicitada por el Ministerio Público.

Durante esa diligencia, la Fiscalía expuso que, según un análisis financiero sustentado en informes de la Contraloría General de la República, Carrizo habría manejado gastos y recursos por aproximadamente 9 millones de dólares, mientras que sus ingresos reportados rondaban los 7 millones, lo que derivaría en un incremento patrimonial no justificado cercano a 1.9 millones de dólares.

La jueza ordenó como medidas cautelares la casa por cárcel y el impedimento de salida del país, decisión que fue apelada tanto por el Ministerio Público como por la defensa, por lo que será revisada por un tribunal superior.