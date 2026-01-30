Embajador Kevin Cabrera: fallo contra ‘CK Hutchinson’ reafirma el Estado de derecho en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional la concesión otorgada a “CK Hutchinson” para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal reafirma de manera contundente el Estado de derecho en Panamá.

Cabrera, a través de un comunicado, subrayó la tarde de este viernes 30 de enero que el fallo confirma la independencia del Órgano Judicial panameño y su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la protección del interés público. “Exige a los operadores privados rendir cuentas”, señaló Cabrera.

La reacción de Cabrera se produjo luego de que la noche del jueves 29 de enero el pleno de la CSJ declarara inconstitucionales la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S. A., filial de CK Hutchinson, empresa de capital chino.

La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria del pleno, tras la discusión de dos demandas de inconstitucionalidad, identificadas como los expedientes 119313-2025 y 17547-2025.

En el fallo al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá se destacó que ese trato de privilegio lesiona el principio de igualdad, presente en el artículo No. 19 de la Constitución y también la libre competencia.

También la CSJ critica que, a diferencia de las adendas que implicaron negociación, la prórroga se aplicó mecánicamente. Eso perpetúa un contrato desequilibrado en un contexto nacional totalmente distinto, tomando en consideración que Panamá tiene el pleno control del Canal ampliado y un sector logístico muy desarrollado, sin buscar mejores condiciones para el Estado.

El embajador sostuvo que la decisión judicial fortalece la seguridad nacional de Panamá y mejora su clima de inversión, al promover previsibilidad, imparcialidad y confianza en el marco legal.

Añadió que los inversionistas encuentran en este fallo una señal clara de que los contratos legítimos son respetados, mientras que aquellos que no se ajustan a la ley pueden ser corregidos.

Cabrera indicó que el fallo abre la puerta a una revisión de la gobernanza portuaria, así como al establecimiento de procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial que impulsen la innovación, la eficiencia operativa y la generación de empleos de calidad.

El embajador reiteró el respeto de Estados Unidos al derecho soberano de Panamá de regular y proteger su infraestructura crítica, destacando que esta decisión fortalece la integridad del marco legal panameño y contribuye a un crecimiento económico sostenible basado en reglas.