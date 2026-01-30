Contralor Flores califica de ‘gran triunfo’ fallo que declara inconstitucional contrato con Panama Ports

El contralor general de la República, Anel Flores, calificó la tarde de este viernes 30 de enero como un “gran triunfo para la República de Panamá” el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial del grupo chino CK Hutchison.

A su salida del Palacio Gil Ponce, la tarde de este jueves, Flores informó que acudió a la CSJ para notificarse formalmente de la decisión judicial, la cual —dijo— “marca un antes y un después en lo que va a ser nuestra relación portuaria”.

El contralor explicó que, aunque el fallo ya fue emitido, aún deben cumplirse algunos trámites procesales, como las notificaciones correspondientes, antes de su ejecución. “Por ahora vamos a esperar la ejecución del fallo; eso queda en manos del Ministerio Público”, señaló.

Consultado sobre la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que anunció posibles acciones para proteger la legitimidad de sus empresas, Flores evitó pronunciarse y remitió el tema al canciller de la República, Javier Martínez-Acha al considerar que se trata de un asunto diplomático.

Flores recordó que la Contraloría presentó dos demandas de inconstitucionalidad en julio de 2025, al detectar irregularidades en el contrato.

No obstante, reconoció que las partes involucradas mantienen el derecho de acudir a instancias internacionales. “Este es un Estado de derecho; las partes tienen derecho a defenderse si consideran que han sido afectadas”, expresó.

Ante la posibilidad de litigios internacionales, el contralor aseguró que Panamá está preparada para responder. “El presidente ha sido claro: este es un proceso respaldado por un equipo de profesionales de las mejores mentes del país, preparándonos para este momento”, afirmó.

Flores subrayó que, tras el fallo, la labor de la Contraloría ha concluido y que el proceso queda ahora en manos del Órgano Ejecutivo y de la Autoridad Marítima de Panamá, aunque reiteró que la institución brindará apoyo en lo que le corresponda.