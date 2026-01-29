Empresas brasileñas, interesadas en invertir en el sector portuario y logístico de Panamá

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, el presidente José Raúl Mulino y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tienen interés de que empresas de capital brasileño participen en el fortalecimiento y expansión del sector logístico y portuario panameño.

Unas de esas empresas interesadas es la corporación brasileña dedicada a la operación de puertos y terminales estratégicas especializadas en Brasil, informó Samuel Campos, presidente de la empresa NEWMARK Latinoamérica.

Campos se refirió al respecto en una reunión con el canciller panameño, en el marco del Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por CAF, que se lleva a cabo en Panamá.

De acuerdo con un comunicado de la cancillería panameña, Martínez-Acha recibió a Campos en su despacho para abordar oportunidades de inversión de empresas brasileñas en el sector portuario y logístico de Panamá.

Durante el encuentro, Campos informó que la empresa brasileña Grupo Multiterminais está interesada en participar en proyectos vinculados al desarrollo de infraestructura portuaria nacional.