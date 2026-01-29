Panamá gestiona con Canadá 30 vuelos adicionales por el Mundial de fútbol

La Autoridad de Aviación Civil (AAC) mantiene conversaciones con su homóloga en Canadá para autorizar vuelos adicionales con motivo del Mundial de fútbol, informó su director general, Rafael Ernesto Bárcenas.

El director de la AAC detalló que inicialmente habían solicitado 60 frecuencias aéreas adicionales, pero tras una evaluación de capacidad por parte de la aerolínea involucrada, la petición fue ajustada a 30 vuelos, considerados suficientes para cubrir la demanda prevista.

Bárcenas indicó que este martes se realizará una reunión virtual con Transporte de Canadá para abordar el tema y buscar una solución que permita ampliar la conectividad aérea durante el evento deportivo. Subrayó que la solicitud no responde a intereses comerciales, sino a facilitar que los aficionados panameños puedan viajar y apoyar a la selección nacional.

La AAC espera que las autoridades canadienses valoren positivamente el ajuste de la solicitud y autoricen las frecuencias adicionales, como una medida excepcional vinculada al evento mundialista.