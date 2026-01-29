¿Por qué Daniel Noboa abandonó el CAF en Panamá y se regresó a Ecuador?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, interrumpió de manera abrupta su participación en el Foro Económico Internacional 2026 organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Ciudad de Panamá y regresó a su país la noche del miércoles 28 de enero, por una situación calificada por su gobierno como “emergencia”. La salida del mandatario se produjo sin que las autoridades ecuatorianas detallen públicamente la naturaleza de ese motivo.

Noboa había viajado a Panamá para asistir a las actividades del foro, que reunió a presidentes, ministros y representantes de gobiernos y sector privado de América Latina y el Caribe con el objetivo de promover la cooperación económica regional. Su presencia era esperada en varias sesiones oficiales del evento, incluida la apertura y encuentros bilaterales.

Sin embargo, tras pocas horas en la capital panameña, el gobernante canceló su agenda y tomó un vuelo de regreso a Quito, aduciendo motivos de urgencia en su país. La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado escueto en el que explicó que Noboa debía retornar “por sus obligaciones de mando” sin brindar más detalles sobre la naturaleza de la emergencia que motivó su salida anticipada.

Tras la partida del presidente, la canciller ecuatoriana leyó un discurso que Noboa había preparado para la ocasión ante la audiencia internacional. En ese mensaje, destacó la importancia de fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre Ecuador y Panamá, subrayó la necesidad de acuerdos bilaterales y resaltó el papel de ambos países en la integración regional y la apertura económica. La lectura fue realizada ante autoridades, ministros y representantes empresariales, aunque no abordó la razón detrás del regreso prematuro del mandatario ecuatoriano.

Entre los puntos señalados por el mandatario en su mensaje figura la intención de negociar un acuerdo de complementación económica de alcance parcial, así como la firma de un acta de garantía de crédito entre la CAF y el Banco del Pacífico por hasta 225 millones de dólares destinada al apoyo del sector turístico y de pequeñas y medianas empresas ecuatorianas.

Mientras que los comunicados oficiales evitaron referirse al contenido de la “emergencia”, en redes sociales y algunas publicaciones se especuló sobre posibles razones adicionales —incluyendo rumores no verificados que mencionan problemas personales o de agenda interna del gobierno ecuatoriano—, sin confirmación por parte de fuentes gubernamentales.

Funcionarios diplomáticos consultados por medios locales confirmaron que la modificación de la agenda fue abrupta, que el mandatario debió retornar inmediatamente y que, por protocolo, los detalles relacionados con asuntos de seguridad u otras emergencias de Estado no fueron divulgados.

La salida súbita de Noboa se produce en un momento en que su administración, en el segundo mandato iniciado en mayo de 2025, ha enfatizado la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial como pilares de gestión. El inesperado retiro del foro sin explicación pública ha generado preguntas tanto en el ámbito político como mediático, con solicitudes de mayor transparencia por parte de analistas sobre el motivo que exigió su retorno inmediato.

Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia ecuatoriana no ha emitido una aclaración más amplia sobre la emergencia que motivó el regreso de Noboa, ni ha ofrecido detalles sobre si estaba relacionada con asuntos de seguridad, salud, política interna o agenda gubernamental.