Panamá y Ecuador refuerzan relaciones económicas con agenda conjunta de inversiones

Panamá y Ecuador consolidaron este jueves 20 de enero sus relaciones económicas durante el primer Encuentro Empresarial Panamá-Ecuador, en el que acordaron una agenda de crecimiento conjunta destinada a impulsar diversas inversiones entre ambos países. Se trata de un paso adelante en el entendimiento comercial entre Quito y Ciudad de Panamá, en cuyo marco ya se han invertido $700 millones en actividades comerciales.

Al encuentro - realizado en el marco del Foro Económico Internacional CAF - asistieron el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, así como empresarios ecuatorianos y panameños. La reunión congregó a una delegación de cerca de 400 empresarios ecuatorianos que viajaron a Panamá para explorar oportunidades de negocio, pertenecientes a sectores como el comercio, los servicios, la agricultura y el automotriz, entre otros.

Esta declaración de intenciones se produce después de que Ecuador retirara a Panamá, en agosto de 2025, de su lista de paraísos fiscales y de que ambos países suscribieran un Convenio de Intercambio de Información Tributaria, con el objetivo de fortalecer la transparencia y combatir los delitos financieros.

La presidenta del Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño, Alexandra Chamba, destacó que estos acuerdos no son producto del azar, sino del trabajo diplomático entre ambos países. Subrayó que no se trata únicamente de una relación comercial, sino de una alianza estratégica que concibe las alianzas público-privadas como motores del crecimiento. En ese sentido, señaló que Panamá es una plataforma estratégica clave para la región y, por ende, de gran interés para Ecuador.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador leyó una declaración del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa —quien debió retirarse por urgencia del Foro Económico CAF—, en la que afirmó que el entendimiento alcanzado refleja la firme voluntad de afianzar los vínculos entre Panamá y Ecuador, con el objetivo de beneficiar a los sectores productivos. “Al suscribir el Convenio de Intercambio de Información Tributaria, nos alejamos de aquello que nos distanciaba”, expresó.

A su vez, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, manifestó su satisfacción por los acuerdos suscritos y destacó el liderazgo tanto del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como del presidente de la República, José Raúl Mulino. Asimismo, señaló que la posición geográfica privilegiada de Panamá la convierte en un atractivo estratégico en términos de conectividad regional.

Finalmente, el director ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, afirmó que la razón de ser del banco es actuar como catalizador de inversiones para la prosperidad de todos los países de la región. “Tenemos una herramienta para hacer cosas más grandes y ambiciosas”, aseguró.