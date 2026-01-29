Recolección en San Miguelito opera con contratos de urgencia sin refrendo

La recolección de desechos en el distrito de San Miguelito atraviesa un proceso de reorganización tras una intervención de emergencia iniciada el 1 de enero, luego de que el sistema mostrara señales de colapso, con acumulación de basura en vías públicas y obstrucción de carriles de circulación. La situación derivó en una alerta sanitaria y obligó a una acción inmediata para reducir riesgos a la salud pública.

Así lo explicó el administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, al detallar las medidas adoptadas para estabilizar el servicio en uno de los distritos más densamente poblados del país. Según indicó, al inicio de la intervención la cobertura del operador anterior no superaba el 60%, lo que provocó una acumulación crítica de desechos en varios corregimientos. En algunos puntos, la magnitud del problema obligó a retirar hasta cinco camiones cargados con seis toneladas cada uno en una sola jornada.

Como parte de la fase inicial, la AAUD desplegó una flota exclusiva para San Miguelito, independiente de la utilizada en otras zonas. El operativo incluyó 30 camiones volquetes, 15 retroexcavadoras —una de ellas facilitada por Merca Panamá—, 14 camiones compactadores de empresas privadas, carros rejilla de propiedad de la institución y ocho vehículos de supervisión cedidos por otras entidades públicas. Moreno explicó que los volquetes fueron utilizados de forma intensiva para remover grandes acumulaciones de basura, especialmente en puntos donde el acceso de compactadores era limitado.

No obstante, a partir del 19 de enero la estrategia operativa fue ajustada para reducir progresivamente el uso de volquetes e incrementar la presencia de camiones compactadores, con el objetivo de establecer frecuencias regulares de recolección domiciliaria. Según el administrador, este cambio busca pasar de una fase de contención a un esquema más sostenible y ordenado, acorde con las características urbanas del distrito.

Actualmente, de acuerdo con los registros de la AAUD, en San Miguelito se recogen entre 400 y 450 toneladas diarias de desechos. Esta cifra sirve como base para la planificación de rutas, turnos y asignación de equipos, tomando en cuenta factores como la topografía, la densidad poblacional y el tipo de vías en cada corregimiento. La meta institucional es alcanzar de forma progresiva una eficiencia de recolección de entre 80% y 90%.

En paralelo a las labores de recolección, la AAUD mantiene coordinación con el Ministerio de Salud tras la alerta sanitaria emitida para el distrito. Moreno indicó que se trabaja directamente con la Dirección Regional de Salud de San Miguelito, a cargo del doctor Algis Torres, para ejecutar jornadas de fumigación contra vectores. Además, la autoridad realiza fumigaciones preventivas antes de las jornadas de recolección, como medida para mitigar la proliferación de moscas y mosquitos asociada a la acumulación de desechos.

El plan también contempla operativos especiales para la recolección de enseres y objetos voluminosos abandonados en espacios públicos. Estas jornadas se realizarán los domingos, en coordinación con los representantes de corregimiento, con el fin de identificar previamente las áreas prioritarias y optimizar el uso de camiones y personal disponible.

En el plano financiero, Moreno informó que la inversión ejecutada hasta el momento asciende a $594,371.94, de los cuales más de $587,000 corresponden a gastos en equipo, principalmente asociados al uso y alquiler de maquinaria pesada y camiones. El resto se destinó a alimentación para voluntarios, personal de apoyo y unidades de seguridad, además de otros costos operativos.

Respecto a las contrataciones, confirmó que varias empresas prestan servicios en el distrito bajo la figura de “urgencia evidente”, contemplada en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, mientras se formalizan los procesos administrativos correspondientes.