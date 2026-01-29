Por qué la jueza avaló la detención de Carrizo y rechazó frenar la audiencia

La jueza de garantías Oris Medina expuso de forma detallada los criterios jurídicos que sustentaron su decisión de legalizar la aprehensión, admitir la imputación y aplicar medidas cautelares al exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.Durante la audiencia, que inició a las 5:05 p.m., la juzgadora dejó claro que su análisis se realizó con apego estricto a la ley, sin atender a la condición política pasada del imputado, sino a su calidad actual dentro del proceso penal.'Este tribunal no está analizando al señor Carrizo como exvicepresidente, sino como imputado', subrayó la jueza ante las partes.Criterios para legalizar la aprehensiónAl momento de evaluar la legalidad de la aprehensión, la jueza Medina explicó que la normativa exige la concurrencia de tres requisitos fundamentales: