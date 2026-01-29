Perú acelera su minería: cobre, entre los minerales que disparan la producción e inversión del país

El cobre volvió a posicionarse como eje del desempeño minero de Perú en octubre de 2025, en un mes marcado por el crecimiento generalizado de los principales metales y por una recuperación sostenida de la inversión, que ya supera los $$5.100 millones en los primeros once meses del año, según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Esto indica que el sector cerrará el 2025 con inversiones por encima de sus previsiones, de $5,100 millones. De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM), los ocho principales productos mineros metálicos registraron incrementos relevantes en su producción frente a octubre del año pasado. El avance estuvo liderado por el molibdeno, seguido por el oro, la plata, el zinc, el hierro, el cobre y el estaño, en un contexto de mayor actividad operativa y mejores condiciones de mercado para los metales industriales y preciosos. El cobre, principal producto de exportación minera del país y uno de los pilares de la balanza comercial, registró en octubre un crecimiento de 3.0 % respecto a septiembre de 2025 y un aumento interanual de 4.8 %. En términos acumulados, entre enero y octubre, la producción nacional de cobre avanzó 3,0 % en comparación con el mismo periodo de 2024, reforzando el rol estratégico del metal rojo en la economía peruana y en el abastecimiento global para la transición energética. Este desempeño se dio en paralelo al buen comportamiento de otros metales clave. Según el Anuario Minero 2021 (MINEM: 2022), la producción mundial de cobre creció en un 4.7 %; mientras que a nivel nacional este mineral registró un incremento interanual del 6.9 % (producción de 2.30 toneladas métricas -TMF- en 2021), recogen medios internacionales. Por su parte, China figura como el principal destino de exportación de los minerales peruanos con un 47,6 %, incluido el cobre, según el reporte. Por región, Ancash figura como el primer productor de cobre (en 2021 produjo 464,909 TMF), de segundo está Arequipa con 422,575 TMF y Apurímac con 290,106 TMF, por mencionar algunas zonas productoras peruanas.

Otros minerales

De acuerdo con las cifras recientes del MINEM, el molibdeno encabezó el crecimiento mensual, al registrar una producción de 3.381 toneladas métricas finas (TMF) en octubre, lo que representó un incremento de 13.8 % frente a septiembre y de 16.3 % respecto al mismo mes de 2024. El resultado refleja una mayor demanda asociada a la producción de acero y a la industria metalúrgica. El oro, segundo metal de mayor relevancia en términos de valor exportado, también mostró una evolución positiva. En el décimo mes del año, la producción aurífera creció 7.9 % en comparación intermensual y 2.0 % frente a octubre del año pasado. La plata, por su parte, registró un incremento de 6,6 % respecto a septiembre de 2025 y un aumento de 13.0 % en comparación interanual, apoyada tanto por la demanda industrial como por su rol como activo de cobertura. El zinc destacó por su fuerte avance interanual. En octubre, la producción del metal se incrementó 5.1 % frente al mes previo y 30.9 % respecto al mismo mes de 2024. En el acumulado de enero a octubre de 2025, la producción de zinc creció 18.8 % en comparación con igual periodo del año anterior, consolidando su recuperación tras los ajustes operativos registrados en años previos. La producción de plomo también mostró una tendencia positiva. En octubre de 2025, el metal reportó un incremento interanual de 4.9 %, mientras que la producción acumulada en los primeros diez meses del año fue 7.2 % mayor a la registrada en el mismo periodo de 2024. El hierro mantuvo un crecimiento moderado pero sostenido. En octubre, la producción aumentó 3.5 % frente a septiembre y 5.4 % en términos interanuales, reflejando la estabilidad de la demanda vinculada a los sectores de infraestructura y construcción. El estaño, en tanto, sobresalió por su fuerte variación interanual. En octubre de 2025, la producción del metal creció 31.7 % frente al mismo mes de 2024, mientras que la producción acumulada a octubre fue 5.7 % superior a la del periodo equivalente del año anterior. El mayor dinamismo productivo estuvo acompañado por una recuperación firme de la inversión minera.

Inversión

Entre enero y noviembre de 2025, la inversión minera acumulada alcanzó los $5.133 millones, lo que representó un incremento de 21.1 % frente al mismo periodo del año anterior. Según el MINEM, este resultado evidencia la confianza de los inversionistas en el potencial geológico del país y en la estabilidad del marco institucional que rige al sector. El crecimiento de la inversión estuvo explicado principalmente por el desempeño positivo de varios rubros clave. La exploración lideró el avance con un incremento de 41,2%, seguida por infraestructura (+36.5 %), otros conceptos (+33.9 %) y equipamiento minero (+19.2 %). También se registraron aumentos en desarrollo y preparación (+5.3 %) y en plantas de beneficio (+2.2 %), reflejando tanto la expansión de operaciones existentes como la preparación de nuevos proyectos. Solo en noviembre de 2025, la inversión minera alcanzó los $651 millones, el mayor monto mensual del año. La cifra representó un crecimiento de 13.6 % frente a octubre, cuando se ejecutaron $573 millones, y un incremento interanual de 51.1 % respecto a noviembre de 2024. “En conjunto, estos resultados ratifican la consolidación de la recuperación de la inversión minera, sustentada en la intensificación de actividades exploratorias, la ejecución de proyectos de infraestructura clave y la ampliación de operaciones en curso”, señala el documento elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera. El informe añade que el desempeño del sector refleja la continuidad de proyectos en ejecución y el sostenimiento de inversiones orientadas a asegurar la producción futura del subsector, así como a fortalecer la capacidad operativa, la eficiencia productiva y la sostenibilidad de la actividad minera en el país. A nivel regional, la inversión mostró una alta concentración en un grupo de departamentos clave. Al cierre de noviembre de 2025, Moquegua se consolidó como el principal destino de la inversión minera, con $679 millones, un crecimiento interanual de 13.1 % y una participación del 13.2 % del total nacional. Arequipa se ubicó en segundo lugar, con una inversión acumulada de $661 millones y una participación de 12.9 %, impulsada por un incremento de 40.9 % frente al mismo periodo de 2024, asociado a la expansión de infraestructura y la optimización de procesos operativos. En tercera posición se mantuvo Apurímac, con $559 millones y un crecimiento interanual de 46,5%, mientras que Ica ocupó el cuarto lugar con $546 millones, registrando la mayor variación interanual entre los principales departamentos, con un aumento de 59.6 %. En conjunto, estos cuatro departamentos concentraron el 47.6 % de la inversión minera nacional, reafirmando su papel como polos estratégicos del desarrollo minero y del crecimiento económico territorial en Perú.

Empleo directo generado por la minería en Perú