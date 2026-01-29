Perú acelera su minería: cobre, entre los minerales que disparan la producción e inversión del país

Entre enero y noviembre de 2025, la inversión minera acumulada alcanzó los $5.133 millones, lo que representó un incremento de 21.1 % frente al mismo periodo del año anterior. Según el MINEM, este resultado evidencia la confianza de los inversionistas en el potencial geológico del país y en la estabilidad del marco institucional que rige al sector.El crecimiento de la inversión estuvo explicado principalmente por el desempeño positivo de varios rubros clave. La exploración lideró el avance con un incremento de 41,2%, seguida por infraestructura (+36.5 %), otros conceptos (+33.9 %) y equipamiento minero (+19.2 %). También se registraron aumentos en desarrollo y preparación (+5.3 %) y en plantas de beneficio (+2.2 %), reflejando tanto la expansión de operaciones existentes como la preparación de nuevos proyectos.Solo en noviembre de 2025, la inversión minera alcanzó los $651 millones, el mayor monto mensual del año. La cifra representó un crecimiento de 13.6 % frente a octubre, cuando se ejecutaron $573 millones, y un incremento interanual de 51.1 % respecto a noviembre de 2024.'En conjunto, estos resultados ratifican la consolidación de la recuperación de la inversión minera, sustentada en la intensificación de actividades exploratorias, la ejecución de proyectos de infraestructura clave y la ampliación de operaciones en curso', señala el documento elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera.El informe añade que el desempeño del sector refleja la continuidad de proyectos en ejecución y el sostenimiento de inversiones orientadas a asegurar la producción futura del subsector, así como a fortalecer la capacidad operativa, la eficiencia productiva y la sostenibilidad de la actividad minera en el país.A nivel regional, la inversión mostró una alta concentración en un grupo de departamentos clave. Al cierre de noviembre de 2025, Moquegua se consolidó como el principal destino de la inversión minera, con $679 millones, un crecimiento interanual de 13.1 % y una participación del 13.2 % del total nacional.Arequipa se ubicó en segundo lugar, con una inversión acumulada de $661 millones y una participación de 12.9 %, impulsada por un incremento de 40.9 % frente al mismo periodo de 2024, asociado a la expansión de infraestructura y la optimización de procesos operativos. En tercera posición se mantuvo Apurímac, con $559 millones y un crecimiento interanual de 46,5%, mientras que Ica ocupó el cuarto lugar con $546 millones, registrando la mayor variación interanual entre los principales departamentos, con un aumento de 59.6 %.En conjunto, estos cuatro departamentos concentraron el 47.6 % de la inversión minera nacional, reafirmando su papel como polos estratégicos del desarrollo minero y del crecimiento económico territorial en Perú.