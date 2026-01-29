Juan Manuel Santos: ‘Si no nos unimos América Latina se quedará atrás’

'Hace dos años, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no había llegado al poder y ya se hablaba de las oportunidades que tenía nuestra región, pero no llegamos a consensos', ponderó.'Si América Latina no se une, no vamos a poder hablar de ‘tú a tú’ con los Estados Unidos. Si no, vamos a ser como sardinas devoradas por Estados Unidos; pero si nos unimos, seremos como un tiburón, capaz de hacer transacciones que beneficien a ambos', destacó.Santos recordó el conflicto que hubo hace un año entre Trump y Petro por los inmigrantes colombianos deportados. 'Una pelea entre el país que más produce cocaína y el que más la consume solo beneficia al crimen organizado, porque eso obstaculiza la cooperación para combatir las drogas', comentó.El exmandatario pidió a la región ser más diplomática para frenar el avance de la doctrina Monroe sobre territorio latinoamericano.