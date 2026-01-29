  1. Inicio
Juan Manuel Santos: ‘Si no nos unimos América Latina se quedará atrás’

Por
Bernabé Yangüez
  • 30/01/2026 00:00
En entrevista exclusiva con ‘La Decana’, el expresidente de Colombia analiza la enorme polarización que atraviesa el país que gobernó entre 2010 y 2018. A la par de toda la región

Tras casi seis meses del asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, como consecuencia de un atentado político, el diagnóstico del expresidente y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, es claro: “Colombia está polarizada”. Así lo expresó durante una entrevista exclusiva concedida a La Estrella de Panamá.

En el marco del Foro de Desarrollo de América Latina y el Caribe 2026, el exmandatario habló con la Decana sobre la profunda división política que atraviesa el país que gobernó entre 2010 y 2018, la falta de unidad en América Latina y el impacto que puede tener la ausencia de consensos en los países de la región.

“Los colombianos tenemos que entrar en razón y encontrar puntos comunes que faciliten la gobernabilidad. Los gobiernos de extrema izquierda y extrema derecha son administraciones en donde la capacidad de hacer las reformas necesarias se dificulta”, analizó.

El exgobernante pidió a la clase política apostar por la moderación, ya que sin ella no será posible alcanzar grandes consensos sociales.

El arquitecto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ve con preocupación los acercamientos que la administración de Gustavo Petro ha intentado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, bajo el eslogan de la “paz total”, los cuales no han dado los resultados esperados.

“Yo se lo dije personalmente a Petro hace tres años: uno no puede usar la doctrina de ‘Abrazos y no balazos’ que pregonaba el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es fundamental buscar nuevas alternativas, porque es evidente que han fracasado”, sentenció.

Las críticas de Santos coinciden con el propio reconocimiento del presidente Petro sobre las dificultades de su estrategia. “En medio de las grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad nacional que amerita un detenimiento, porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total”, expresó el mandatario colombiano durante su discurso ante el Congreso Nacional, el pasado 21 de julio de 2025.

“Nosotros tenemos elecciones presidenciales el 31 de mayo. Si llega el candidato de la extrema derecha, el 8 de agosto va a tener un país ingobernable porque la extrema izquierda no lo va a dejar gobernar, y viceversa. Allí es donde el electorado debe usar el sentido común. El país necesita soluciones y por eso tenemos que ponernos de acuerdo”, valoró, durante su participación en el foro Repensando América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Una región fragmentada

El análisis del exgobernante se extendió al plano regional. “Si América Latina no es capaz de sobrepasar sus diferencias ideológicas y políticas, se va a quedar atrás”, advirtió. “Tenemos que pasar del dicho al hecho. Llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de integrarnos, pero eso se quedó en simples palabras”, dijo.

Como ejemplo de cooperación efectiva, citó la Alianza del Pacífico, creada durante su mandato junto a Chile, México y Perú. “Nosotros fuimos innovadores, porque desarrollamos ese organismo de la mano del sector privado, ya que el empresariado es bueno para integrarse y mejorar su competitividad”, destacó.

Sin embargo, lamentó que el proyecto perdiera impulso por razones ideológicas. “Si no dejamos de pensar en izquierda o derecha, nos vamos a quedar atrás. América Latina tiene que sentarse y reevaluar su potencial, de manera pragmática”, aseveró.

El factor Trump

“Hace dos años, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no había llegado al poder y ya se hablaba de las oportunidades que tenía nuestra región, pero no llegamos a consensos”, ponderó.

“Si América Latina no se une, no vamos a poder hablar de ‘tú a tú’ con los Estados Unidos. Si no, vamos a ser como sardinas devoradas por Estados Unidos; pero si nos unimos, seremos como un tiburón, capaz de hacer transacciones que beneficien a ambos”, destacó.

Santos recordó el conflicto que hubo hace un año entre Trump y Petro por los inmigrantes colombianos deportados. “Una pelea entre el país que más produce cocaína y el que más la consume solo beneficia al crimen organizado, porque eso obstaculiza la cooperación para combatir las drogas”, comentó.

El exmandatario pidió a la región ser más diplomática para frenar el avance de la doctrina Monroe sobre territorio latinoamericano.

El operativo en Venezuela

Al ser cuestionado sobre el operativo “Resolución Absoluta”, que desembocó en la “captura” del dictador venezolano Nicolás Maduro, Santos fue certero. “Lo que hizo Estados Unidos es ilegal, porque viola todo principio de derecho internacional, dejando un precedente peligroso”, reconoció. Aun así, comentó que la mayoría de los venezolanos se alegraron por la caída de Maduro.

“Ahora, la vicepresidenta ilegítima de Venezuela, Delcy Rodríguez, controla el país y, aunque es cierto que se requiere una transición, este proceso debe tener certidumbre, ya que no tiene sentido que los mismos que reprimieron al pueblo venezolano sean ahora los que lideren la transición”, añadió.

Según Santos, debe ser la oposición —que goza de legitimidad electoral— la que juegue un papel estelar en el futuro cercano del país sudamericano. De allí que sea necesario que los países latinoamericanos pidan claridad a la administración Trump sobre el futuro de Venezuela.

“América Latina puede hacer mucho si habla con una sola voz, pero eso requiere determinación y consensos claros”, concluyó.

Juan Manuel Santos
Expresidente de Colombia
