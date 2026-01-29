Panamá y Sudáfrica apuestan por educación práctica ligada a la industria y el sector productivo

Panamá y Sudáfrica destacaron la importancia de fortalecer el vínculo académico-práctico, orientado al fortalecimiento del capital humano como eje para el desarrollo productivo, con énfasis en modelos educativos que integren la formación académica con la práctica en campo y promover una formación agrícola más aplicada.

En el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe, este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, sostuvo reuniones con representantes de Sudáfrica para reforzar los lazos diplomáticos, ampliar la cooperación técnica y académica, y promover nuevas oportunidades de comercio, inversión y desarrollo sostenible.

Durante el encuentro con el viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica, Alvin Botes, el vicecanciller Hoyos subrayó la importancia de fortalecer la cooperación en innovación, investigación y desarrollo agrícola, con especial atención en la formación integral de los estudiantes.

“Valoramos especialmente el enfoque sudafricano de vincular la formación académica con la práctica en campo, particularmente en carreras como Ciencias Agrícolas. La integración entre investigación, innovación e industria es clave para generar soluciones reales y sostenibles para nuestros países”, señaló Hoyos.

En la misma línea, el viceministro Botes destacó la necesidad de avanzar hacia modelos educativos más aplicados que respondan a las demandas del sector productivo. “Coincidimos en que la formación debe trascender lo teórico. Nuestro compromiso es impulsar programas que permitan a los estudiantes adquirir experiencia práctica, fortaleciendo así el vínculo entre la academia, la industria y el sector productivo”, afirmó.

Como parte de los temas abordados, se resaltó la importancia de consolidar el vínculo académico-práctico y promover una formación agrícola más aplicada, propuestas que serán elevadas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para su evaluación.

Asimismo, se planteó el impulso del intercambio cultural como complemento a la cooperación educativa y productiva, iniciativa que será canalizada ante el Ministerio de Cultura con miras a establecer mecanismos formales de cooperación bilateral.

En la reunión participaron también Francisco Ameglio, viceministro de Desarrollo Agropecuario, y Arianne Benedetti, viceministra de Cultura.