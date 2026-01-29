Noboa suspende agenda en Panamá y activa reunión urgente en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó de manera urgente a su gabinete a una reunión en el Palacio de Carondelet, en Quito, según informaciones difundidas en redes sociales este martes.

A la cita ya han llegado la Vicepresidenta de la República, los ministros que integran el Bloque de Seguridad y personal de Inteligencia, lo que sugiere que el encuentro estaría relacionado con asuntos sensibles de seguridad nacional.

De acuerdo con la información disponible, el mandatario voló de emergencia desde Panamá para encabezar la reunión, dejando pendientes compromisos oficiales en ese país, entre ellos una reunión bilateral entre Ecuador y Panamá que formaba parte de su agenda diplomática.

Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos de la convocatoria ni los temas específicos que se abordarán en el encuentro.