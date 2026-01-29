Noboa suspende agenda en Panamá y activa reunión urgente en Ecuador

El <b>presidente de <a href="/tag/-/meta/ecuador">Ecuador</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/daniel-noboa">Daniel Noboa</a></b>, convocó de manera <b>urgente</b> a su gabinete a una reunión en el <b>Palacio de Carondelet</b>, en Quito, según informaciones difundidas en redes sociales este martes. A la cita ya han llegado la <b>Vicepresidenta de la República</b>, los <b>ministros que integran el Bloque de Seguridad</b> y <b>personal de Inteligencia</b>, lo que sugiere que el encuentro estaría relacionado con asuntos sensibles de seguridad nacional.De acuerdo con la información disponible, el mandatario <b>voló de emergencia desde <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</b> </a>para encabezar la reunión, dejando pendientes <b>compromisos oficiales en ese país</b>, entre ellos una <b>reunión bilateral entre Ecuador y Panamá</b> que formaba parte de su agenda diplomática.Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos de la convocatoria ni los temas específicos que se abordarán en el encuentro.