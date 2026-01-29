Venezuela Verde impulsa agricultura orgánica y trazable con apoyo industrial

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), representantes del ecosistema empresarial Venezuela Verde y de la empresa Carboquímica Lobatera presentaron en Panamá un ambicioso proyecto agroindustrial orientado a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.

José Inés Cardoso, ingeniero de proyecto en Carboquímica Lobatera y miembro activo del proyecto Venezuela Verde, explicó que se trata de una iniciativa inédita en la región, al integrar 60 unidades de producción autónomas bajo un mismo modelo productivo.

“El ecosistema empresarial Venezuela Verde constituye el primer y único proyecto de este tipo, donde se agrupan 60 unidades de producción completamente autónomas, alineadas con objetivos compartidos como la lucha contra el hambre, la desnutrición y el cambio climático”, señaló Cardoso.

Según detalló, el proyecto busca generar activos ambientales y un mercado premium de alimentos 100 % orgánicos, pero con un enfoque inclusivo, orientado a que estos productos sean accesibles a amplios segmentos de la población y no solo a nichos de alto poder adquisitivo.

Uno de los elementos diferenciadores del modelo es la incorporación de un sistema de trazabilidad basado en tecnología blockchain, que permitirá a consumidores, inversionistas y autoridades verificar el origen, los procesos productivos y la sostenibilidad de cada alimento.

“Queremos que cualquier persona pueda ingresar al sistema y comprobar, de forma transparente, cómo y dónde fue producido cada alimento”, explicó Cardoso.

Minería responsable como base del modelo agrícola

El proyecto cuenta con el respaldo técnico de Carboquímica Lobatera, empresa venezolana dedicada a la minería responsable de roca fosfórica, insumo clave para el desarrollo de productos agrícolas orgánicos. El director de ingeniería y proyectos de la empresa, Jesús Marcel Mora, explicó que esta roca constituye la única fuente industrializable de fósforo, un recurso esencial para la agricultura.

“Ejecutamos una minería responsable de roca fosfórica, un recurso no renovable, pero fundamental para la producción de alimentos. A partir de ella hemos desarrollado una gama de productos orgánicos alineados con los objetivos de Venezuela Verde”, indicó Mora.

A diferencia de los fertilizantes químicos tradicionales, la roca fosfórica puede ser utilizada directamente como enmienda de suelo y regulador de pH, lo que permite una mejora gradual y sostenible de la calidad del suelo agrícola.

“Tal como sale de la mina, puede aplicarse a cualquier cultivo. El mineral permanece en el suelo y libera nutrientes de forma progresiva, según la demanda de las plantas, evitando la degradación del terreno”, explicó el especialista.

Ventajas para suelos ácidos y producción sostenible

Mora destacó que esta solución es particularmente relevante para Venezuela, donde alrededor del 75 % de los suelos cultivables son de origen ácido, lo que históricamente ha requerido el uso intensivo de cal agrícola.

“La roca fosfórica que explotamos en el estado Táchira tiene un alto contenido de calcio, lo que permite regular el pH del suelo de forma natural, sin necesidad de aplicar cal adicional”, precisó.

Este enfoque no solo reduce costos para los productores, sino que contribuye a una agricultura más sostenible, alineada con los objetivos ambientales promovidos por CAF y otros organismos multilaterales.

Interés regional y proyección internacional

Además de fortalecer el campo venezolano, el proyecto contempla una estrategia de exportación de productos orgánicos hacia mercados internacionales. Mora confirmó que ya existen conversaciones avanzadas con empresas de Panamá, así como con potenciales socios en Colombia, México y Estados Unidos.

“Ya hay interés de empresas panameñas en algunos de los productos que estamos desarrollando, y nuestra intención es integrar a la región en esta cadena de valor sostenible”, afirmó.