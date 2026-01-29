Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 29 de enero del 2026

— Jueza explica detención de Carrizo. La jueza de garantías sustentó por qué avaló la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y rechazó frenar la audiencia. La decisión, según explicó, se ajustó a los requisitos legales del sistema penal acusatorio, mientras la investigación sigue su curso en medio de debate político y recursos legales.

— La nota en las cabezas de guineo genera revuelo.

Se conocieron detalles del mensaje dejado al procurador Luis Carlos Gómez dentro de unas cabezas de guineo, un hecho que circuló ampliamente en redes sociales y generó curiosidad pública por su simbolismo y contexto.

— Panamá gestiona más vuelos para el Mundial 2026.

Autoridades panameñas negocian con Canadá la habilitación de 30 vuelos adicionales ante la alta demanda prevista por el Mundial de Fútbol, buscando facilitar el traslado de aficionados y reforzar la conectividad aérea.

— El caso del marino Olmedo Núñez sigue bajo atención.

Una semana después de su regreso al país, continúan las preguntas sobre lo ocurrido con el marino panameño detenido en Venezuela. Su situación mantiene activo el debate sobre gestiones diplomáticas y protección de ciudadanos en el exterior.

— Cruce político por donación en Colón.

Una publicación en redes sobre una donación en la provincia generó un intercambio entre el embajador Cabrera y el diputado Salazar, evidenciando tensiones entre diplomacia y política local.

— Rubio y Machado: señales desde Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la sede del Departamento de Estado en Washington, una reunión que varios analistas consideran simbólica para el futuro político de Venezuela.