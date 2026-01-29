Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 29 de enero del 2026

— Jueza explica detención de Carrizo. La jueza de garantías sustentó por qué avaló la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y rechazó frenar la audiencia. La decisión, según explicó, se ajustó a los requisitos legales del sistema penal acusatorio, mientras la investigación sigue su curso en medio de debate político y recursos legales.<b>— La nota en las cabezas de guineo genera revuelo.</b>Se conocieron detalles del mensaje dejado al procurador Luis Carlos Gómez dentro de unas cabezas de guineo, un hecho que circuló ampliamente en redes sociales y generó curiosidad pública por su simbolismo y contexto.<b>— Panamá gestiona más vuelos para el Mundial 2026. </b>Autoridades panameñas negocian con Canadá la habilitación de 30 vuelos adicionales ante la alta demanda prevista por el Mundial de Fútbol, buscando facilitar el traslado de aficionados y reforzar la conectividad aérea.<b>— El caso del marino Olmedo Núñez sigue bajo atención.</b>Una semana después de su regreso al país, continúan las preguntas sobre lo ocurrido con el marino panameño detenido en Venezuela. Su situación mantiene activo el debate sobre gestiones diplomáticas y protección de ciudadanos en el exterior.<b>— Cruce político por donación en Colón. </b>Una publicación en redes sobre una donación en la provincia generó un intercambio entre el embajador Cabrera y el diputado Salazar, evidenciando tensiones entre diplomacia y política local.<b>— Rubio y Machado: señales desde Washington.</b>El secretario de Estado de Estados Unidos, <b>Marco Rubio</b>, recibió este miércoles a la líder opositora venezolana <b>María Corina Machado</b> en la sede del Departamento de Estado en Washington, una reunión que varios analistas consideran simbólica para el futuro político de Venezuela.