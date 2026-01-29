‘Nos están dejando fuera’: comparsas denuncian exclusión del Carnaval panameño por la Alcaldía

La Asociación Panameña de Comparsa, Arte y Cultura (Apcac) denunció públicamente su exclusión de los carnavales oficiales, y dirigió un llamado tanto al alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, como al Gobierno Nacional, al asegurar que desde hace dos años no han sido tomadas en cuenta para participar en las festividades organizadas por las autoridades.

Mediante un pronunciamiento, la organización expresó su preocupación por lo que considera una exclusión injustificada de las comparsas nacionales, mientras se mantiene la contratación de comparsas y artistas extranjeros para los eventos carnavalescos oficiales.

Apcac subrayó que las comparsas panameñas han sido pilares históricos en la construcción de la identidad cultural del Carnaval, aportando tradición, creatividad y arraigo popular a una de las celebraciones más emblemáticas del país.

“Se está dejando de lado a quienes por años han trabajado por mantener vivas las expresiones culturales propias del pueblo panameño”, advirtió la asociación.

La organización solicitó a las autoridades municipales y al Órgano Ejecutivo una revisión de las políticas de contratación cultural, así como la apertura de espacios de diálogo que permitan garantizar la inclusión de las comparsas nacionales en futuras ediciones del Carnaval.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Panamá ni el Gobierno Nacional han emitido una respuesta oficial frente al reclamo planteado por la asociación.