‘Nos están dejando fuera’: comparsas denuncian exclusión del Carnaval panameño por la Alcaldía

La <b>Asociación Panameña de Comparsa, Arte y Cultura (Apcac)</b> denunció públicamente su <b>exclusión de los carnavales oficiales</b>, y dirigió un llamado tanto al <b>alcalde de Panamá, <a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b>, como al <b>Gobierno Nacional</b>, al asegurar que <b>desde hace dos años no han sido tomadas en cuenta</b> para participar en las festividades organizadas por las autoridades.Mediante un pronunciamiento, la organización expresó su preocupación por lo que considera una <b>exclusión injustificada de las comparsas nacionales</b>, mientras se mantiene la <b>contratación de comparsas y artistas extranjeros</b> para los eventos carnavalescos oficiales.Apcac subrayó que las comparsas panameñas han sido <b>pilares históricos en la construcción de la identidad cultural del Carnaval</b>, aportando tradición, creatividad y arraigo popular a una de las celebraciones más emblemáticas del país. <i>'Se está dejando de lado a quienes por años han trabajado por mantener vivas las expresiones culturales propias del pueblo panameño'</i>, advirtió la asociación.La organización solicitó a las autoridades municipales y al<b><a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo"> Órgano Ejecutivo</a></b> una <b>revisión de las políticas de contratación cultural</b>, así como la <b>apertura de espacios de diálogo</b> que permitan garantizar la <b>inclusión de las comparsas nacionales</b> en futuras ediciones del Carnaval.Hasta el momento, <b>ni la Alcaldía de Panamá ni el Gobierno Nacional han emitido una respuesta oficial</b> frente al reclamo planteado por la asociación.