Carnavales 2026: estos son los puntos y requisitos para usar agua en los culecos

El <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b> emitió una resolución mediante la cual establece las <b>medidas para el uso de agua cruda con fines recreativos (culecos)</b> durante las festividades de <b>Carnaval y Carnavalitos 2026</b>.La resolución <b>autoriza la extracción directa de agua cruda superficial</b> —proveniente de ríos, lagos y quebradas— <b>únicamente en puntos previamente designados por MiAmbinete </b>y <b>siempre que se cuente con un permiso temporal</b>. Las tomas autorizadas estarán ubicadas en <b>ríos con caudal suficiente</b>, <b>aguas abajo de las plantas potabilizadoras</b> y <b>sin afectar los usos prioritarios</b>, mientras que la <b>calidad del agua será verificada por el <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> antes de su uso recreativo.El documento detalla <b>decenas de puntos habilitados a nivel nacional</b>, distribuidos en provincias y comarcas como <b>Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Los Santos, Panamá Metro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, Veraguas, Herrera y Darién</b>, definidos a partir de análisis técnicos realizados durante la estación seca.MiAmbiente dispuso que las <b>solicitudes de permisos temporales</b> deberán presentarse en las <b>direcciones regionales</b> con <b>al menos cinco días hábiles de antelación</b> a la fecha de extracción. Los permisos se <b>otorgarán por unidad de cisterna</b> y exigirán, entre otros requisitos, formulario de solicitud, documentación del vehículo y del solicitante, <b>pago de $60 por inspección</b>, <b>paz y salvo de MiAmbiente</b>, y el <b>canon de agua correspondiente</b> para uso recreativo.Asimismo, las direcciones regionales estarán facultadas para <b>otorgar los permisos</b>, <b>registrar los volúmenes extraídos</b>, <b>calcular el canon</b>, y <b>emitir calcomanías oficiales</b> que deberán colocarse de forma visible en las cisternas autorizadas durante las festividades. Los <b>horarios de extracción</b> serán fijados por la <b>alcaldía correspondiente</b>, a través de las juntas de carnaval.La resolución <b>prohíbe de manera absoluta</b> el uso de <b>agua cruda proveniente de fuentes subterráneas</b> —pozos y acuíferos— para culecos, <b>incluso si se trata de propiedades privadas</b>. El incumplimiento de las disposiciones dará lugar a <b>sanciones económicas de hasta $2.000</b>, conforme al Decreto Ley 35 de 1966, y permitirá a las autoridades definir <b>puntos de descarga del agua recuperada</b> en beneficio de la comunidad.La normativa <b>entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial</b> y se mantendrá activa <b>hasta la culminación de las festividades de Carnaval y Carnavalitos 2026</b>, con el objetivo de <b>proteger el recurso hídrico</b>, garantizar el <b>orden público</b> y prevenir impactos ambientales durante las celebraciones.