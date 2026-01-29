Sector empresarial respalda reforma educativa con enfoque en los estudiantes

La reforma educativa que se discute actualmente en Panamá representa una oportunidad clave para atender las deficiencias estructurales del sistema y fortalecer la formación del capital humano, un proceso que debe construirse a partir del diálogo y con los estudiantes como eje central.

Así lo señaló la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, al referirse al rol de los gremios docentes y a la necesidad de consensos amplios, en una entrevista exclusiva concedida a La Estrella de Panamá.

De Sanctis explicó que el sector empresarial sigue de cerca las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional, y que APEDE ya ha sostenido reuniones con ambas instancias para participar activamente en la discusión del proyecto de ley.

Subrayó que Panamá enfrenta graves deficiencias en materia educativa, las cuales se reflejan directamente en la calidad del recurso humano, por lo que consideró este proceso como una tarea histórica para el país.

En cuanto a la participación de los gremios docentes, reconoció que todo proceso de reforma conlleva riesgos y posiciones encontradas.

No obstante, expresó confianza en que, si la discusión se enfoca en el bienestar de los estudiantes, los distintos actores del sector educativo estarán dispuestos a sentarse a la mesa y presentar propuestas. A su juicio, la clave está en garantizar un diálogo inclusivo, en el que todas las partes sean escuchadas.

La dirigente empresarial también se refirió al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), al destacar la importancia de esta institución en la formación de talento técnico.

Sobre la reciente designación de Suzanne Sáez como nueva rectora, consideró que se mantendrá la continuidad del trabajo realizado, lo que permitiría evitar cambios abruptos en la gestión académica.

En el ámbito laboral, De Sanctis valoró positivamente el proyecto de pasantías presentado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, ante la Asamblea Nacional.

Indicó que toda política pública orientada a promover el empleo juvenil resulta necesaria, dado que este grupo es el más afectado por el desempleo en Panamá. Destacó, además, la relevancia de las iniciativas que facilitan la transición entre la academia y el mercado laboral.

Añadió que la capacitación de los jóvenes debe ser integral, ya que muchos egresan del sistema educativo con deficiencias que deben ser atendidas antes de su incorporación a las empresas.

En ese sentido, resaltó la necesidad de fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades emocionales y blandas, indispensables para enfrentar las exigencias del entorno laboral. Desde la perspectiva de APEDE, el desempleo juvenil constituye el principal desafío del Gobierno Nacional.

Finalmente, la presidenta de APEDE se refirió a la importancia de atraer inversiones para impulsar el crecimiento económico del país. Señaló que la confianza de los mercados se construye a partir de una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, lo que refuerza la gobernanza y mejora la imagen de Panamá como destino para la Inversión Extranjera Directa.

En ese contexto, destacó los esfuerzos del Gobierno por promover el país en el exterior, el desarrollo de proyectos de gran escala mediante esquemas de Asociación Público-Privada y las iniciativas estratégicas impulsadas por el Canal de Panamá.