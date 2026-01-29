Sector empresarial respalda reforma educativa con enfoque en los estudiantes

La <b>reforma educativa</b> que se discute actualmente en Panamá representa una <b>oportunidad clave para atender las deficiencias estructurales del sistema y fortalecer la formación del capital humano</b>, un proceso que debe construirse <b>a partir del diálogo y con los estudiantes como eje central</b>. Así lo señaló la <b>presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis</b>, al referirse al <b>rol de los gremios docentes y a la necesidad de consensos amplios</b>, en una entrevista exclusiva concedida a <i>La Estrella de Panamá</i>.De Sanctis explicó que el <b>sector empresarial sigue de cerca las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional</b>, y que <b>APEDE ya ha sostenido reuniones con ambas instancias</b> para participar activamente en la discusión del proyecto de ley. Subrayó que Panamá enfrenta <b>graves deficiencias en materia educativa</b>, las cuales se reflejan directamente en la <b>calidad del recurso humano</b>, por lo que consideró este proceso como una <b>tarea histórica para el país</b>.En cuanto a la participación de los <b>gremios docentes</b>, reconoció que todo proceso de reforma conlleva <b>riesgos y posiciones encontradas</b>.No obstante, expresó confianza en que, si la discusión se enfoca en el <b>bienestar de los estudiantes</b>, los distintos actores del sector educativo estarán dispuestos a <b>sentarse a la mesa y presentar propuestas</b>. A su juicio, la clave está en garantizar un <b>diálogo inclusivo</b>, en el que <b>todas las partes sean escuchadas</b>.La dirigente empresarial también se refirió al <b>Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)</b>, al destacar la <b>importancia de esta institución en la formación de talento técnico</b>. Sobre la reciente designación de <b>Suzanne Sáez como nueva rectora</b>, consideró que se mantendrá la <b>continuidad del trabajo realizado</b>, lo que permitiría <b>evitar cambios abruptos en la gestión académica</b>.En el ámbito laboral, De Sanctis valoró positivamente el <b>proyecto de pasantías presentado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz</b>, ante la Asamblea Nacional. Indicó que toda política pública orientada a <b>promover el empleo juvenil resulta necesaria</b>, dado que este grupo es el <b>más afectado por el desempleo en Panamá</b>. Destacó, además, la relevancia de las iniciativas que <b>facilitan la transición entre la academia y el mercado laboral</b>.Añadió que la <b>capacitación de los jóvenes debe ser integral</b>, ya que muchos egresan del sistema educativo con <b>deficiencias que deben ser atendidas</b> antes de su incorporación a las empresas. En ese sentido, resaltó la necesidad de fortalecer tanto las <b>competencias técnicas</b> como las <b>habilidades emocionales y blandas</b>, indispensables para enfrentar las exigencias del entorno laboral. Desde la perspectiva de APEDE, el <b>desempleo juvenil constituye el principal desafío del Gobierno Nacional</b>.Finalmente, la presidenta de APEDE se refirió a la <b>importancia de atraer inversiones para impulsar el crecimiento económico del país</b>. Señaló que la <b>confianza de los mercados</b> se construye a partir de una <b>gestión eficiente y transparente de los recursos públicos</b>, lo que refuerza la <b>gobernanza</b> y mejora la imagen de Panamá como <b>destino para la Inversión Extranjera Directa</b>. En ese contexto, destacó los <b>esfuerzos del Gobierno por promover el país en el exterior</b>, el desarrollo de <b>proyectos de gran escala mediante esquemas de Asociación Público-Privada</b> y las <b>iniciativas estratégicas impulsadas por el Canal de Panamá</b>.