Jhonathan Chávez y Los Triunfadores llegan al Carnaval de la Calle 8 en Miami

La participación de Jhonathan Chávez y Los Triunfadores refuerza el carácter internacional del Carnaval de la Calle 8, que se ha consolidado como una vitrina para artistas de distintas nacionalidades y géneros musicales. Su presentación promete contagiar al público con la energía del acordeón y la alegría característica de la música típica panameña.El Carnaval de la Calle 8 se celebra en el corazón de Little Havana, y este año contará con múltiples tarimas, gastronomía diversa y actividades culturales para toda la familia. La actuación de Chávez será uno de los momentos más esperados por la comunidad panameña residente en Miami y por quienes disfrutan de la riqueza musical de Centroamérica.