Jhonathan Chávez y Los Triunfadores llegan al Carnaval de la Calle 8 en Miami

El cantante de música típica panameña Jhonathan Chávez, acompañado de su agrupación Los Triunfadores, se presentará este domingo en el esperado Carnaval de la Calle 8, uno de los festivales más emblemáticos de la comunidad latina en Miami.

El evento, que reúne a miles de personas cada año, será el escenario perfecto para que Chávez comparta con el público su repertorio de música típica, llevando el folclore panameño a un espacio multicultural donde convergen ritmos, tradiciones y sabores de toda Latinoamérica.

”Vamos a poner a esta gente a gozar la cumbia”, comentó el artistas en un video publicado por Univisión.