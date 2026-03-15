  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Jhonathan Chávez y Los Triunfadores llegan al Carnaval de la Calle 8 en Miami

El cantante de música típica panameña Jhonathan Chávez
El cantante de música típica panameña Jhonathan Chávez Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 17:09
La actuación de Chávez será uno de los momentos más esperados por la comunidad panameña residente en Miami

El cantante de música típica panameña Jhonathan Chávez, acompañado de su agrupación Los Triunfadores, se presentará este domingo en el esperado Carnaval de la Calle 8, uno de los festivales más emblemáticos de la comunidad latina en Miami.

El evento, que reúne a miles de personas cada año, será el escenario perfecto para que Chávez comparta con el público su repertorio de música típica, llevando el folclore panameño a un espacio multicultural donde convergen ritmos, tradiciones y sabores de toda Latinoamérica.

”Vamos a poner a esta gente a gozar la cumbia”, comentó el artistas en un video publicado por Univisión.

La participación de Jhonathan Chávez y Los Triunfadores refuerza el carácter internacional del Carnaval de la Calle 8, que se ha consolidado como una vitrina para artistas de distintas nacionalidades y géneros musicales.

Su presentación promete contagiar al público con la energía del acordeón y la alegría característica de la música típica panameña.

El Carnaval de la Calle 8 se celebra en el corazón de Little Havana, y este año contará con múltiples tarimas, gastronomía diversa y actividades culturales para toda la familia.

La actuación de Chávez será uno de los momentos más esperados por la comunidad panameña residente en Miami y por quienes disfrutan de la riqueza musical de Centroamérica.

VIDEOS
Lo Nuevo