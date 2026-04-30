Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 30 de abril

El mandatario explicó el uso de la partida discrecional de la Presidencia, señalando que a diario se presentan casos de urgencias médicas de alta complejidad que, en muchos casos, solo pueden ser atendidas en el extranjero, lo que representa costos elevados e inalcanzables para numerosas familias panameñas.

Durante su conferencia de prensa, el presidente de la República, José Raúl Mulino , realizó un recorrido por las oficinas de administración del nuevo Hospital del Niño, donde reiteró que las obras públicas no pertenecen a un gobierno en particular, sino a la ciudadanía que las necesita, por lo que deben ser culminadas.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 30 de abril

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 30 de abril son:

.El presidente Mulino reiteró que las obras públicas no pertenecen a un gobierno en particular, sino a la ciudadanía, por lo que deben ser culminadas en beneficio de la población.

-El mandatario detalló que, a través de la Secretaría Social de la Presidencia, se gestionan apoyos para cirugías complejas y traslados de pacientes y familiares, especialmente en casos de menores y adultos que requieren atención médica especializada fuera del país.

-Solicitó que cada caso sea evaluado con rapidez y bajo criterios objetivos, priorizando a familias con ingresos que no superen los mil balboas.

-Informó que hasta la fecha se han beneficiado cientos de personas, incluyendo 20 cirugías cardíacas pediátricas, 17 trasplantes en infantes y 99 prótesis.

-También se han otorgado ayudas a 320 familias con camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas; 662 beneficiarios con enseres domésticos; 88 con consumibles médicos; y 97 familias con cobertura de gastos funerarios.

-Indicó que estos recursos también se utilizan en situaciones de emergencia nacional, como desastres naturales u otras necesidades urgentes del Estado.

-Como ejemplo, mencionó reparaciones en la infraestructura estatal, incluyendo el Palacio de las Garzas, donde recientes lluvias provocaron filtraciones que deben ser atendidas por el deterioro del edificio.