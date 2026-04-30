Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 30 de abril

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 30 de abril son:.El presidente Mulino reiteró que las obras públicas no pertenecen a un gobierno en particular, sino a la ciudadanía, por lo que deben ser culminadas en beneficio de la población.-El mandatario detalló que, a través de la Secretaría Social de la Presidencia, se gestionan apoyos para cirugías complejas y traslados de pacientes y familiares, especialmente en casos de menores y adultos que requieren atención médica especializada fuera del país.-Solicitó que cada caso sea evaluado con rapidez y bajo criterios objetivos, priorizando a familias con ingresos que no superen los mil balboas.-Informó que hasta la fecha se han beneficiado cientos de personas, incluyendo 20 cirugías cardíacas pediátricas, 17 trasplantes en infantes y 99 prótesis.-También se han otorgado ayudas a 320 familias con camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas; 662 beneficiarios con enseres domésticos; 88 con consumibles médicos; y 97 familias con cobertura de gastos funerarios.-Indicó que estos recursos también se utilizan en situaciones de emergencia nacional, como desastres naturales u otras necesidades urgentes del Estado.-Como ejemplo, mencionó reparaciones en la infraestructura estatal, incluyendo el Palacio de las Garzas, donde recientes lluvias provocaron filtraciones que deben ser atendidas por el deterioro del edificio.