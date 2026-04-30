Panamá busca salir de lista europea: Mulino convocará a sesiones extraordinarias para tratar norma sobre regulación fiscal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la mañana de este jueves 30 de abril que convocará para esta 4 de mayo las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para discutir la Ley de Sustancia Económica, con el objetivo de que Panamá salga de la lista gris de la Unión Europea y fortalecer su estrategia de inversión extranjera.

Por tal motivo, indicó que enviará una nota al diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para solicitarle las sesiones extraordinarias.

Durante su conferencia semanal realizada en el área de construcción del nuevo Hospital del Niño, Mulino indicó que ya ha iniciado acercamientos con distintas bancadas de la Asamblea Nacional y que continuará la próxima semana con reuniones con el Partido Panameñista y Cambio Democrático.

Según explicó, el proceso busca brindar la “docencia necesaria” sobre una normativa que calificó como altamente técnica, con el fin de lograr una discusión informada.

“Es una ley muy técnica, yo diría que hasta escabrosamente técnica, para que se logre una discusión de altura sobre un tema que no es un capricho, es una necesidad del país”, sostuvo.

Mulino subrayó que la aprobación de esta ley es fundamental para que Panamá salga de la última lista pendiente en la Unión Europea, una meta que aspira concretar en octubre.

El mandatario advirtió que la permanencia en esa lista representa un obstáculo para la llegada de inversión extranjera, especialmente desde el mercado europeo.

“Le permitiría a Panamá avanzar en toda la estrategia de inversión extranjera en Europa, que tiene un escollo por no tener esta ley todavía”, afirmó.

El presidente también indicó que este será el único tema a tratar durante el mes en las conversaciones políticas, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará reuniones técnicas para explicar el proyecto, responder inquietudes y recoger observaciones.

La ley de sustancia económica busca alinear el sistema tributario panameño con estándares internacionales promovidos por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Unión Europea.

La normativa pretende asegurar que las empresas multinacionales con operaciones en Panamá demuestren actividad económica real en el país —como personal, oficinas y toma de decisiones— para evitar que sean utilizadas únicamente como estructuras para recibir rentas pasivas sin tributación.

La aprobación de esta legislación es considerada clave para mejorar la reputación financiera del país y consolidar su posición como destino atractivo para inversiones internacionales.