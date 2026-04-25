CADE 2026: Adhesión de Panamá a la OCDE depende de reformas fiscales

Uno de los puntos clave abordados durante la jornada es la propuesta del Gobierno de introducir cambios en la sustancia económica para efectos del impuesto territorial, una medida que busca sacar a Panamá de la lista negra de la Unión Europea.'El tema del debate que lleva a eso es la propuesta del Gobierno, que quiere lograr un cambio en la sustancia económica para efecto del impuesto territorial', señaló.El dirigente empresarial explicó que actualmente existe un borrador de proyecto de ley que se encuentra en consulta con diversos actores económicos. 'Hay un borrador que está consultando y se está circulando con bastantes actores. Yo no tengo claro en qué etapa está', precisó.A esta discusión se suma un elemento clave en el calendario internacional. El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que la Unión Europea fijó octubre como fecha límite para evaluar el cumplimiento de Panamá en materia de sustancia económica, por lo que el Ejecutivo considera prioritaria la aprobación de esta ley. 'Esa ley la tenemos que pasar para sacar al país de esa lista', expresó el mandatario el pasado viernes 17 de abril, al advertir que incluso evalúa convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para asegurar su trámite.Sin embargo, el presidente de la CADE 2026, subrayó que la intención oficial es clara: cumplir con las exigencias internacionales para mejorar la posición del país. 'El Gobierno pretende hacerlo porque si no, no salimos de la lista negra de la Unión Europea', afirmó.González Ramírez advirtió que el principal reto será lograr ese objetivo sin afectar la economía nacional. 'Lo que esperan los actores de este tema es que se haga con el menor daño posible a la economía', sostuvo.