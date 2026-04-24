Ronny Rodríguez y William Pittí esperan sentencia por peculado en Caso Pinchazos

Tanto Rodríguez como Pittí deben enfrentar un segundo proceso, esta vez por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Esta audiencia está programada para el próximo miércoles 29 de abril.'Esa (audiencia) es más sustanciosa, porque se trata de los mismos pinchazos en los cuales Ricardo Martinelli salió sobreseído dos veces', detalló Pérez. El abogado adelantó que para esa audiencia presentará testigos, añadiendo que decidió no presentar testigos en la audiencia de este viernes porque esperar terminar rápido el proceso. 'Nosotros queremos juicios rápidos, porque estos muchachos están presos hace como un mes y medio y nosotros queremos que salgan de la cárcel lo más rápido posible', concluyó.