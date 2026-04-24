Ronny Rodríguez y William Pittí esperan sentencia por peculado en Caso Pinchazos

Este viernes 24 de abril se celebró el juicio contra Ronny Rodríguez y William Pittí, exmiembros de la Dirección de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, por el presunto delito de peculado dentro del Caso Pinchazos.

Se trata de un proceso que relacionado a la pérdida de una máquina utilizada para la interceptar comunicaciones, popularmente conocida como máquina pinchadora, que estaba valorada en más 13 millones de dólares y cuyo paradero es desconocido. Los imputados, de acuerdo a la fiscalía, eran responsables del manejo y custodia del equipo el cual fue comprado con dineros del Fondo de Inversión Social (FIS).

Luego de más de 11 años prófugos, Rodríguez y Pittí se entregaron a finales de marzo de este año y el lunes 20 de abril tuvieron su primera audiencia. Sin embargo, esta fue suspendida debido a que no se presentó la parte querellante y fue este viernes que tuvo lugar el juicio.

La audiencia de este viernes inició alrededor de las 9.30 de la mañana en el Palacio de Justicia Gil Ponce ante el Juzgado Liquidador de Causas Penales. La jueza Águeda Rentería no permitió el acceso a los medios de comunicación a la audiencia, que se extendió hasta cerca de las 2 pm sin que se concediera ningún receso.

Durante el juicio, tanto el fiscal como los abogados defensores presentaron sus alegatos y ahora están a la espera que la jueza emita su sentencia condenatorio o absolutoria.

“Obviamente solicitamos una sentencia condenatoria en base a las pruebas que se encuentran en el expediente ya que mantiene la jueza”, manifestó el fiscal anticorrupción, Javier Cuadra Herrera, al terminar la audiencia.

Detalló que se presentaron testimonios de varias personas que señalaron que el equipo tecnológico se encontraba en el Edificio 150 del Consejo de Seguridad. “Uniendo todas estas declaraciones dan cuenta que efectivamente los señores Ronny Rodríguez y William Pittí mantenían el control sobre este edificio y lo que había dentro de él”, aseguró Cuadra. Añadió que la pena mínima por este delito es de 5 años de prisión.