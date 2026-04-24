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Ronny Rodríguez y William Pittí esperan sentencia por peculado en Caso Pinchazos

Ciudad de Panamá 24 de Abril del 2026 - Caso pinchazo en la corte suprema William Pití y Ronny Rodriguez los imputados -La Estr Luis Garcia
Ciudad de Panamá 24 de Abril del 2026 - Caso pinchazo en la corte suprema William Pití y Ronny Rodriguez los imputados -La Estr Luis Garcia La Estrella
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 25/04/2026 00:00
Tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos ante la jueza Águeda Rentería. El fiscal asegura que se demostró que tenían manejo y control de la máquina pinchadora, mientras que la defensa denuncia que se trata de una persecución en contra de Ricardo Martinelli

Este viernes 24 de abril se celebró el juicio contra Ronny Rodríguez y William Pittí, exmiembros de la Dirección de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, por el presunto delito de peculado dentro del Caso Pinchazos.

Se trata de un proceso que relacionado a la pérdida de una máquina utilizada para la interceptar comunicaciones, popularmente conocida como máquina pinchadora, que estaba valorada en más 13 millones de dólares y cuyo paradero es desconocido. Los imputados, de acuerdo a la fiscalía, eran responsables del manejo y custodia del equipo el cual fue comprado con dineros del Fondo de Inversión Social (FIS).

Luego de más de 11 años prófugos, Rodríguez y Pittí se entregaron a finales de marzo de este año y el lunes 20 de abril tuvieron su primera audiencia. Sin embargo, esta fue suspendida debido a que no se presentó la parte querellante y fue este viernes que tuvo lugar el juicio.

La audiencia de este viernes inició alrededor de las 9.30 de la mañana en el Palacio de Justicia Gil Ponce ante el Juzgado Liquidador de Causas Penales. La jueza Águeda Rentería no permitió el acceso a los medios de comunicación a la audiencia, que se extendió hasta cerca de las 2 pm sin que se concediera ningún receso.

Durante el juicio, tanto el fiscal como los abogados defensores presentaron sus alegatos y ahora están a la espera que la jueza emita su sentencia condenatorio o absolutoria.

“Obviamente solicitamos una sentencia condenatoria en base a las pruebas que se encuentran en el expediente ya que mantiene la jueza”, manifestó el fiscal anticorrupción, Javier Cuadra Herrera, al terminar la audiencia.

Detalló que se presentaron testimonios de varias personas que señalaron que el equipo tecnológico se encontraba en el Edificio 150 del Consejo de Seguridad. “Uniendo todas estas declaraciones dan cuenta que efectivamente los señores Ronny Rodríguez y William Pittí mantenían el control sobre este edificio y lo que había dentro de él”, aseguró Cuadra. Añadió que la pena mínima por este delito es de 5 años de prisión.

Defensa

Por su parte, el abogado defensor Alejandro Pérez se mostró satisfecho de los alegatos presentados y confía en que sus clientes serán absueltos.

“No me cabe la menor duda de que la decisión tiene que ser absolutoria porque demostramos con las mismas pruebas que estaban en el expediente que esto fue una falsedad con la finalidad de presionar a Ronny Rodríguez y a William Pittí para que declararan en contra de Ricardo Martinelli”, declaró el abogado defensor.

Rodríguez y Pittí se mantuvieron prófugos de la justicia por más de 11 años. De acuerdo a su abogado, se encontraban en Colombia dónde fueron secuestrados y amenazados de muerte.

“Como no lo hicieron (declarar contra Martinelli), como los amenazaron de muerte, de meterlos en la cárcel con los mismos maleantes que ellos habían metido preso y como en la República de Colombia los secuestraron para matarlos, ellos tuvieron 11 años fuera del territorio nacional,” justificó Pérez. Tanto Pérez como el también abogado defensor, Roniel Ortiz, nombraron a los que consideran responsables de la presunta persecución.

“Rolando López Pérez, Juan Carlos Varela, Bethancourt, Jacinto Gómez, todos esos policías que estaban detrás de Varela. Pero sobre todo Rolando López Pérez, esa era la mente siniestra y maligna detrás de esta persecución”, detallaron los abogados defensores.

Cuestionado sobre estas acusaciones, el fiscal Cuadra respondió que hace falta más evidencia para sustentarlas. “Es un tema que ellos señalaron al momento de la audiencia, sin embargo, aparte de lo que ellos dijeron, no hay nada que pruebe hasta el momento esas amenazas. Nos enteramos hoy en el acto de audiencia”, explicó.

Este caso se lleva a cabo bajo el antiguo Sistema Inquisito Mixto. Los imputados participaron a través de videollamada. De acuerdo tanto a los abogados defensores como al fiscal, la razón fue por temas logísticos de transporte y seguridad. El abogado defensor, Alejandro Pérez, detalló el lunes que sus clientes se mantienen bajo la custodia de la Policía Nacional, ya que ellos son policías.

¿Qué sigue?

Tanto Rodríguez como Pittí deben enfrentar un segundo proceso, esta vez por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Esta audiencia está programada para el próximo miércoles 29 de abril.

“Esa (audiencia) es más sustanciosa, porque se trata de los mismos pinchazos en los cuales Ricardo Martinelli salió sobreseído dos veces”, detalló Pérez. El abogado adelantó que para esa audiencia presentará testigos, añadiendo que decidió no presentar testigos en la audiencia de este viernes porque esperar terminar rápido el proceso. “Nosotros queremos juicios rápidos, porque estos muchachos están presos hace como un mes y medio y nosotros queremos que salgan de la cárcel lo más rápido posible”, concluyó.

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