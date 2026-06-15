Ernesto Cedeño: “Vamos a conversar con todos” los aspirantes a presidir la Asamblea Nacional

El diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, aseguró este lunes 15 de junio, en una entrevista concedida a TVN Noticias, que están dispuestos a conversar con todos los aspirantes a la presidencia de la Asamblea Nacional. Además, reveló que hace algunos días sostuvo una conversación con el actual presidente del Legislativo, Jorge Herrera, quien evalúa la posibilidad de presentar oficialmente su candidatura a la reelección.

Cedeño también informó que este lunes tienen previsto un encuentro con la diputada del partido Realizando Metas (RM), Shirley Castañeda, mientras que mañana sostendrán una reunión con la bancada parlamentaria de la Coalición Vamos.

“Nosotros vamos a conversar con todos y, en la medida de lo posible, vamos a votar de manera unificada por alguna de las nóminas. Nosotros no descartamos ir con candidato propio y estamos ahora mismo conversando. (...) Esta va a ser una semana caliente y candente. (...) Nosotros apostamos a que haya independencia en el primer órgano del Estado. Apostamos a un proyecto de Estado que esperamos que algún candidato nos presente, para ver cómo vamos a fortalecer a la Asamblea Nacional. (...) Somos respetuosos y vamos a conversar con todos los que quieran conversar con la bancada Seguimos”, expresó durante el noticiero matutino de TVN.

Cedeño también recordó la importancia que tuvieron los votos de los cuatro diputados que integran la bancada Seguimos —Ernesto Cedeño, Grace Hernández, José Pérez-Barboni y Betserai Richards— en la pasada elección de la presidencia de la Asamblea Nacional, al considerar que podrían inclinar la balanza hacia alguna de las candidaturas que decidan respaldar.

“La bancada Seguimos está integrada por gente de palabra, no somos hipócritas. Si decimos que vamos con uno, vamos”, recalcó.