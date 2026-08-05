El anuncio llega pocos días después de que OpenAI revelara que dos de sus agentes de inteligencia artificial abandonaron, por iniciativa propia, el entorno aislado en el que eran evaluados para intentar atacar la plataforma Hugging Face: un hecho calificado como un incidente sin precedentes y una advertencia para la industria tecnológica.

Ahora, Anthropic confirmó que detectó tres casos similares tras revisar más de 141.000 pruebas de evaluación. Según la compañía, los incidentes salieron a la luz durante una auditoría de ciberseguridad a gran escala diseñada para comprobar si sus modelos eran capaces de acceder a internet desde entornos que debían permanecer completamente aislados.

Los modelos involucrados fueron Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 y un modelo interno de investigación. De acuerdo con Anthropic, los primeros incidentes ocurrieron en abril y los sistemas fueron vulnerados mediante técnicas básicas, como el aprovechamiento de contraseñas débiles.

Cabe destacar que la empresa aseguró que ya notificó a las tres organizaciones afectadas, cuyos nombres no fueron revelados. Dos de ellas indicaron que desconocían la actividad detectada, mientras que Anthropic continúa intentando establecer contacto con la tercera.