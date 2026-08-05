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Migración frustra tránsito de extranjero con casi $2 millones en oro sin declarar en Tocumen

La institución también indicó que el viajero excedía las 24 horas de permanencia permitidas en la zona de tránsito del aeropuerto.
La institución también indicó que el viajero excedía las 24 horas de permanencia permitidas en la zona de tránsito del aeropuerto. Cedida
Por
Leiny Pérez
  • 05/08/2026 13:00
El pasajero viajaba desde Cali con destino a Estambul y aseguró que una empresa lo contrató para transportar lingotes de oro valorados en más de $1.9 millones.

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El Servicio Nacional de Migración negó este miércoles 5 de agosto el tránsito por Panamá a un ciudadano que intentó trasladar más de 16 kilogramos de lingotes de oro, valorados en aproximadamente $1,962,000 sin la documentación requerida.

De acuerdo con Migración, el extranjero llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Cali y tenía como destino final Estambul, Turquía.

Durante la inspección, el pasajero manifestó que había sido contratado por una empresa para transportar cerca de 16 kilogramos de lingotes de oro.

Tras realizar las verificaciones con las autoridades colombianas, se confirmó que el material no contaba con la declaración de salida correspondiente, por lo que fue considerado un presunto caso de contrabando.

La institución también indicó que el viajero excedía las 24 horas de permanencia permitidas en la zona de tránsito del aeropuerto sin hospedarse fuera de la terminal aérea.

Ante estas irregularidades, el Servicio Nacional de Migración aplicó el artículo 50, numeral 5, del Decreto Ley N.°3 del 22 de febrero de 2008, que faculta a la entidad a negar el tránsito por el territorio nacional.

Como resultado, el ciudadano fue inadmitido y retornado a su país de origen.

El Servicio Nacional de Migración señaló que continuará reforzando los controles migratorios para prevenir el tránsito de personas vinculadas al movimiento de bienes de presunta procedencia ilícita y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

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