Panamá busca fortalecer la facilitación del comercio exterior con nuevo plan 2026-2027

Con el objetivo de agilizar las operaciones del comercio exterior y fortalecer la posición estratégica del país en la región, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) presentó la propuesta del Plan Operativo de Facilitación del Comercio de Panamá 2026-2027.

La presentación estuvo a cargo del ministro del MICI, Julio Moltó, durante la segunda reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio de Panamá (CNFCP).

El encuentro contó con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, así como de altos representantes de las distintas entidades estatales y gremios empresariales que conforman este espacio de articulación.

Durante su intervención, el titular del MICI destacó que la iniciativa busca consolidar la facilitación comercial como una herramienta clave para elevar la competitividad nacional, acelerar los trámites institucionales y afianzar a Panamá como un hub logístico y comercial de referencia internacional.

Moltó explicó que el plan permitirá estructurar el esquema de trabajo del Comité, darle un seguimiento efectivo a los acuerdos y avanzar en medidas concretas.

Entre las prioridades trazadas destacan la simplificación de procedimientos, la transformación digital, la interoperabilidad de los sistemas informáticos, la optimización de la gestión coordinada en fronteras y el fortalecimiento del trabajo conjunto con el sector privado.

El CNFCP se posiciona como el principal mecanismo de coordinación entre el Estado y el tejido empresarial para hacer más ágil y eficiente el comercio exterior. Instalado formalmente el 11 de diciembre de 2025 y presidido por el propio ministro del MICI, el organismo reúne a instituciones clave como la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Seguridad Pública.

A la mesa oficial se suman los actores del sistema portuario y logístico, junto a gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el Consejo Empresarial Logístico (COEL) y la Asociación Panameña de Exportadores (APEX).

Con la puesta en marcha de este plan, las autoridades y el sector productivo buscan impactar de forma directa la operativa de exportadores, importadores, transportistas y operadores logísticos, recortando trabas burocráticas y haciendo de Panamá un destino más atractivo para las inversiones globales.