Piña panameña conquista Arabia Saudita con nuevo envío masivo

La piña panameña sigue ganando terreno en los mercados internacionales más exigentes. Un nuevo embarque de 1,680 cajas de piña de la variedad MD2 partió de la provincia de Panamá Oeste con destino a Arabia Saudita, consolidando la presencia del rubro nacional en la región de Medio Oriente.

La operación corresponde al tercer contenedor comercial enviado a este destino asiático por la empresa Dulces Tropical, tras los resultados positivos obtenidos durante las fases previas de exportación de prueba, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) a través de un comunicado.

La logística de empaque fue coordinada por los productores colaboradores Kimberly Rudas y Eduardo Borges. Previo al despacho, personal de la Agencia de La Chorrera y especialistas de Sanidad Vegetal de la entidad agropecuaria realizaron las inspecciones fitosanitarias correspondientes.

Durante la revisión, el equipo técnico certificó la calidad del rubro y fiscalizó el cumplimiento de las normas de inocuidad e higiene en las líneas de empaque para satisfacer las exigencias del país importador.

Desde la entidad gubernamental destacaron que este tipo de operaciones ratifican el acompañamiento técnico a los agroexportadores locales con el fin de diversificar la oferta exportable panameña y posicionar sus productos agrícolas en plataformas comerciales de alto valor en el exterior.