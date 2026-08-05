Presentan ley para prohibir gastos y privilegios a funcionarios

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Un anteproyecto de ley que busca eliminar beneficios y privilegios injustificados a altos funcionarios del Estado fue presentado ante la Asamblea Nacional por el diputado Roberto Zúñiga, en medio de un escenario de desconfianza de la ciudadanía hacia la gestión pública.
La propuesta tiene como objetivo fortalecer la transparencia en el uso de los fondos públicos y establecer un régimen general de prohibición y control sobre beneficios que no estén directamente relacionados con el ejercicio de las funciones del cargo. La iniciativa sería aplicable a autoridades electas por voto popular, ministros, viceministros, magistrados y, en general, a los servidores públicos que administren bienes o recursos del Estado.
El texto hace énfasis en el hecho de que Panamá está atravesando uno de los momentos de mayor desconfianza hacia la gestión pública.
Algunos de los beneficios que el anteproyecto busca prohibir figuran:
Con relación, la propuesta también establece que la Contraloría General de la República fiscalizará el cumplimiento de la ley y que la Procuraduría de la Administración será la encargada de los procesos disciplinarios derivados de su incumplimiento.
Las sanciones contempladas incluyen amonestaciones, suspensión del cargo, devolución de los fondos utilizados indebidamente, destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas en los casos más graves.
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