Diputado Zúñiga presenta por tercera vez anteproyecto para endurecer sanciones por corrupción

El diputado de la coalición Vamos Roberto Zúñiga presentó este jueves 2 de julio por tercera ocasión ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública, aumentar las penas aplicables e incorporar medidas para reforzar la rendición de cuentas.

La iniciativa fue presentada durante el inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo.

Según Zúñiga, el propósito es evitar que los delitos contra el Estado queden sin sanción por el paso del tiempo.

Desde el inicio de su gestión legislativa, Zúñiga ha promovido propuestas relacionadas con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión institucional. No obstante, indicó que el anteproyecto no fue prohijado en los dos periodos legislativos anteriores.

La propuesta contempla cuatro cambios principales:

Declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

Incrementar las penas establecidas para estos delitos.

Inhabilitar de forma permanente para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por delitos dolosos contra el Estado.

Eliminar la posibilidad de aplicar penas sustitutivas, como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario.

Actualmente, el Código Penal establece sanciones que van desde seis meses hasta tres años de prisión para delitos, como el peculado o el fraude en contrataciones públicas, las cuales pueden ser reemplazadas por medidas distintas a la prisión.

El anteproyecto de ley abarca los siguientes delitos:

Peculado

Corrupción de servidores públicos

Enriquecimiento injustificado

Tráfico de influencias

Fraudes en actos de contratación pública

Durante su intervención en el pleno, Zúñiga sostuvo que las penas vigentes no corresponden al impacto que estos delitos generan sobre el Estado.

”Estas sanciones no van acorde con el daño que estos delitos generan al país. El que entra al Estado con la intención de robar va a temer este proyecto; quien entra para servirle al país, lo apoyará”, manifestó el diputado.

El anteproyecto deberá seguir el trámite legislativo correspondiente para determinar si es prohijado y posteriormente discutido en la comisión correspondiente y de pasar el primer debate ser enviado al pleno de la Asamblea Nacional.