Delegación de Panamá viajará a China el 16 de julio para abordar inspecciones a buques

La Cancillería de Panamá reveló la tarde de este jueves 2 de julio que una delegación panameña viajará a la República Popular China del 16 al 18 de julio para sostener reuniones dirigidas a fortalecer la cooperación bilateral en materia marítima.

Esta reunión surge luego de las solicitudes realizadas por la administración del presidente José Raúl Mulino por las inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en los puertos de China.

Mulino reveló durante su conferencia semanal de los jueves que habían solicitado esta reunión para conversar con la parte técnica y los especialistas en transporte marítimo sobre las inspecciones y detenciones.

A través de un comunicado emitido este 2 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China aceptó la solicitud presentada por Panamá para realizar la misión oficial.

Según la Cancillería, durante la visita ambas partes celebrarán conversaciones orientadas a la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China.

Además, las delegaciones desarrollarán intercambios técnicos sobre la supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control), con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito marítimo y promover el intercambio de buenas prácticas.

Las reuniones se llevarán a cabo a nivel de directores generales de departamento u oficina.

La delegación panameña estará encabezada por el director general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, quien asistirá acompañado por su equipo técnico.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la visita busca reforzar la cooperación entre ambos países en temas relacionados con el comercio marítimo, la seguridad de la navegación y el fortalecimiento de las capacidades del sector marítimo panameño.