A octavos por la puerta grande: España recupera su magia y golea 3-0 a Austria

En Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, fue Mikel Oyarzabal, uno que no quiere serlo, quien se erigió como tal. Doblete del delantero español, con dos asistencias de Marc Cucurella, unidos a otro tanto de Pedro Porro sellaron la victoria 3-0 ante Austria en dieciseisavos de final del Mundial. España superó su primera eliminatoria mundialista desde que fue campeona en Sudáfrica en 2010.

España dejó atrás esta losa de decepciones a las primeras de cambio para poner rumbo a octavos de final en su camino a la segunda estrella, el gran objetivo de su estancia en Estados Unidos

Un camino sustentado en la solidez defensiva. Cuarto partido consecutivo de España sin recibir gol, pleno en lo que va de torneo, y récord histórico de Unai Simón. El portero que más minutos ha encadenado sin encajar gol en un Mundial, superando, por dos minutos, el récord del italiano Walter Zenga en el Mundial de 1990. La marca de Unai Simón ya va por 519.

Y en ataque, una referencia que se aleja de los focos. Mikel Oyarzabal está cansado de que le pregunten si está infravalorado, pero sigue haciendo méritos sobre el campo para que vuelva a escuchar la pregunta.

Oyarzabal continuó su idilio con España con un doblete. 17 goles y seis asistencias en sus últimos 17 partidos en el equipo de Luis de la Fuente. Cuatro goles y una asistencia en este Mundial 2026 en el que se está erigiendo como el líder en ataque de una selección española que rompió el muro. Primera victoria en una eliminatoria del Mundial desde Sudáfrica 2010, desde que fue campeona del mundo por primera vez.

Una selección sólida y solidaria en el repliegue ante las transiciones veloces de Austria en busca de espacios que se iban cerrando con el paso de los segundos. Dani Olmo y Pedro Porro dieron la razón a Luis de la Fuente, por su trabajo defensivo y su aportación ofensiva. Sus dos novedades en el once titular, repitiendo el que goleó a Arabia Saudí. El seleccionador ya tiene su once tipo.

Una alineación titular con una nómina de futbolistas que se conocen a la perfección. Luis de la Fuente ponderó en la víspera que sus futbolistas llevan mucho tiempo jugando juntos. Un valor añadido que demostraron Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal.

Recuperación alta de España y clarividencia de Pedri para abrir a la banda izquierda para un Cucurella que no tuvo ni que mirar dónde estaba Oyarzabal. Desde 2021 jugando juntos, se entienden sin mirarse. Dos futbolistas potenciados por Luis de la Fuente.

El pase raso atrás de Cucurella propició el gol de Oyarzabal en el minuto 36 que trasladó al marcador la superioridad de España sobre el césped del estadio de Los Ángeles. Incluso pudo llegar antes.

En el minuto 29, el propio Cucurella marcó, pero el tanto fue anulado por, a criterio del colegiado, falta de Pau Cubarsí sobre el portero austriaco Alexander Schlager. Una norma no escrita, que por ello no existe, de que no se puede tocar al portero dentro del área pequeña, dejó a España sin el 1-0. Alemania también lo sufrió y le costó la eliminación en el Mundial.

Lamine Yamal pudo poner tranquilidad antes del descanso, pero el balón que se encontró en área pequeña tras un error en el despeje de Michael Gregoritsch lo estrelló en el pecho del guardameta austriaco.

Ocasión fallada que puso de relieve el momento que atraviesa el ‘19’ de España. Recuperado de su lesión muscular, vuelve a tener su chispa característica, pero se quedó a centímetros de trasladarlo a gol o asistencia. Más aún cuando en el 84 David Alaba le sacó sobre la línea el gol.

Konrad Laimer y Marcel Sabitzer lo sufrieron, pero España no pudo disfrutarlo por completo, a ese 100 % que aún persigue estar en este Mundial. El 6 de julio tendrá otra oportunidad.

Una clasificación que España pudo amarrar en el minuto 66 para no sufrir. De nuevo, una internada por banda izquierda descolocó a la defensa austriaca, incapaz de estar pendiente de los jugadores que entraban en segunda línea. Y ese espacio lo aprovechó en esta ocasión Pedro Porro para devolver la confianza a su seleccionador.

Luis de la Fuente destacó que el lateral derecho tenía “un pie fino”, pero no le hizo falta para convertir el 2-0, que celebró tras un remate de cabeza.

En nada quedó la presión alta prometida de Austria ante el aplomo de España y la conexión entre Cucurella y Oyarzabal, que se repitió en el minuto 89 para que el segundo culminase su doblete y el 3-0 en el marcador con el que España igualó la mejor racha de partidos sin perder en su historia, los 35 que consiguieron entre Luis Aragonés y Vicente del Bosque .