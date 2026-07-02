Miviot inicia proceso para legalizar asentamiento de más de 15 años en Torrijos Carter

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició las gestiones para regularizar el asentamiento informal Naos Liberación, ubicado en el sector de Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito, donde residen aproximadamente 50 familias.

La entidad informó que el asentamiento tiene más de 15 años de conformación y se encuentra distribuido sobre varios terrenos, uno de ellos perteneciente al Banco Hipotecario Nacional (BHN), condición que requiere la coordinación entre ambas instituciones para avanzar en la legalización.

Como parte del proceso, personal de la Dirección de Asentamientos Informales realizó una visita técnica al lugar para conversar con los residentes y efectuar un reconocimiento del área.

La directora de Asentamientos Informales del Miviot, Doris Henríquez, explicó que la institución iniciará el levantamiento del plano del asentamiento, la elaboración del expediente social y la certificación de la asignación de los lotes.

Según indicó la funcionaria, estos trámites permitirán que las familias puedan gestionar posteriormente el pago de los terrenos al BHN.

El asentamiento Naos Liberación está ubicado cerca del Corredor Norte, y cuenta con viviendas construidas con materiales permanentes.

Aunque el ministerio anunció el inicio del proceso administrativo, no precisó un cronograma para completar la regularización ni la fecha estimada en que las familias podrían obtener la documentación correspondiente.

El anuncio se produce pocos días después de que el Miviot entregara 95 certificados de asignación de lotes en comunidades del corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. De esos documentos, 42 correspondieron a la comunidad 13 de Febrero y 53 a Gedeón, en lo que la entidad identificó como la primera entrega de este tipo durante 2026.