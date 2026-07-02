TalenPro celebra 10 años impulsando el talento joven con propósito en Panamá

Diez años después de convertirse en una plataforma para descubrir y formar a jóvenes talentos, TalenPro continúa recorriendo el país con una misión que va más allá de la competencia artística.

Este jueves 2 de julio, el auditorio del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) fue escenario de la semifinal de la zona este, donde estudiantes de Panamá, Panamá Oeste y Colón demostraron sus habilidades en canto, composición, baile y producción audiovisual.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Puertas Abiertas y creada por la cantautora panameña Erika Ender, celebra una década promoviendo el desarrollo humano y profesional de miles de jóvenes, utilizando el arte como una herramienta para generar cambios positivos en la sociedad.

“Ya son los primeros diez años y, más que una retrospectiva, es una mirada al futuro y a estar felices por todo lo que juntos hemos logrado”, expresó Ender durante la jornada.

La artista destacó que el éxito del programa ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de voluntarios, entrenadores, empresas privadas, instituciones, medios de comunicación y los propios estudiantes que cada año se suman al proyecto.

“Esto es un gran rompecabezas que se convierte en una escuela de desarrollo humano y profesional para crear panameños globales que hagan de este un mejor país y un mejor planeta”, afirmó.

Ender también agradeció a quienes confiaron en la iniciativa desde sus inicios.

“Gracias a las personas que creyeron en este proyecto cuando solo era una idea en un papel y a quienes nos han acompañado durante todos estos años. Gracias por creer y transformar vidas a través de creer y crear”, señaló.

Durante la semifinal fueron seleccionados los representantes de la zona este que competirán en la gran final nacional.

En la categoría de Mejor Audiovisual clasificó Infancia interrumpida, del Instituto Fermín Naudeau.

En Mejor Grupo de Baile obtuvo el pase Power Folklore Dancers, del colegio Guillermo Endara Galimany.

En la categoría de Mejor Canción fue escogido el tema Siempre mi vida, interpretado por Heymar Torres, mientras que en Mejor Intérprete avanzó la presentación de La gloria de Dios, del colegio Venancio Fenosa.

Como en cada edición, los ganadores de las semifinales tendrán la oportunidad de presentarse en la gran final de TalenPro, un evento que reúne invitados internacionales y que, según Ender, busca seguir posicionando a Panamá como una vitrina para el talento juvenil.

“La gran final sigue siendo un gran evento que trae figuras internacionales para poner los ojos del mundo en Panamá y, al mismo tiempo, convertirse en una plataforma de Panamá para el mundo”, concluyó la artista.

Tras la jornada en Panamá este, TalenPro continuará su recorrido por otras regiones del país para definir a los finalistas que competirán en la edición conmemorativa por los 10 años del proyecto.