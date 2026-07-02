La Plata declara por unanimidad a BTS como Huéspedes de Honor

El Concejo Deliberante de La Plata, en Argentina, declaró por unanimidad a la banda surcoreana BTS como Huéspedes de Honor de la ciudad durante la sesión del jueves 2 de julio. La distinción será entregada durante la visita del grupo, prevista del 21 al 24 de octubre.

La iniciativa fue impulsada por la comunidad BTS La Plata Oficial, integrada por seguidores del grupo, que promovió el reconocimiento institucional por el impacto cultural y social que la banda y el movimiento Army han generado en la ciudad.

Con la aprobación del pleno, la propuesta dejó de ser un proyecto y se convirtió en una resolución oficial del Concejo Deliberante, tras recibir el respaldo unánime de los concejales presentes en la sesión del 21 de mayo.

La visita de BTS ha generado gran expectativa entre sus seguidores en Argentina. Además de los conciertos programados para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, ciudad de Buenos Aires, con capacidad de 50 mil personas por noche.

En los últimos años, la comunidad Army de La Plata ha organizado encuentros culturales, actividades recreativas, presentaciones de baile e iniciativas para promover la cultura coreana. Entre ellas destacó un encuentro masivo realizado este año en la Plaza Belgrano, que reunió a seguidores de distintas generaciones.

La declaración de Huéspedes de Honor constituye un reconocimiento protocolario que el municipio concede a visitantes destacados y, en este caso, reconoce tanto la presencia de BTS en la ciudad como el impacto cultural que ha generado entre miles de seguidores. argentinos.