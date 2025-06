Miles de fanes de todo el mundo celebran un festival dedicado a BTS en su 12º aniversario

“Estamos comprando mercancía y viendo los puestos. Me está gustando mucho la onda”, dijo su compañera Vanessa. Aunque ya había visto al grupo en Los Ángeles (EE.UU.), aseguró que “el Festa tiene una sensación diferente. Se nota la vibra de ARMY y la emoción por su regreso”.

Jin y Jungkook reaparecen junto a J-Hope

Jin y Jung Kook, miembros del grupo, sorprendieron a los asistentes al subir al escenario junto a J-Hope en su concierto.

La ovación fue inmediata cuando Jungkook, apenas dos días después de terminar el servicio militar, se unió al escenario para cantar junto a J-Hope el tema ‘i wonder...’, una de las colaboraciones de su reciente proyecto. Jungkook también cantó su propio tema ‘Seven’ en seguida.

Posteriormente, el estadio volvió a rugir con la llegada de Jin con el que cantó el tema de BTS ‘Spring Day’ y ‘Don’t Say You Love Me’, del propio Jin.

J-Hope, Jin y Jungkook ofrecieron además una emotiva interpretación de ‘Jamais Vu’, en lo que supuso su primera actuación conjunta de esta canción desde 2020.

La puesta en escena del concierto —diseñada en colaboración con J-Hope— combinó pirotecnia, estructuras móviles, efectos láser y paneles LED que rodeaban al público. Las miles de ARMY Bombs —los característicos bastones de luz que cambian de color— creaban una atmósfera luminosa y sincronizada en todo el estadio.