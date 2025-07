Interpol activa alerta roja contra Saúl Méndez tras su salida de Bolivia

“La salida del señor Méndez se produjo por voluntad propia, y al no encontrarse ya en territorio boliviano, cesan las garantías y protecciones internacionales que les fueron conferidas”, indica el documento oficial, fechado en Ciudad de Panamá. La nota no especifica el destino del líder sindical tras abandonar Bolivia.

¿Qué dice el Suntracs?

Desde el sindicato confirmaron que Méndez salió de Bolivia y que esta fue una decisión “personal”.

“El compañero, por voluntad, como cualquier derecho que tiene un asilado, puede solicitar salir del país que le dio el asilo. Eso es una decisión personal y él ha salido porque quería tener un poco más de seguridad en el lugar donde finalmente va estar”, dijo Yamir Córdoba, secretario de Organización del Suntracs.

Córdoba explicó en una entrevista para Radio Panamá que su salida no tenía que ver con el trato que le habría dado el país y el Ejecutivo de Bolivia, sino ante el escenario de un cambio de gobierno tras las próximas elecciones en la nación andina.

“Bolivia es un país que próximamente va a llevar una elecciones internas y por lo general cuando un país entra en estos periodos de elecciones, uno no sabe qué pueda ocurrir y hay cierta incertidumbre. Por la integridad física del compañero, se decidió que en este caso saliera de Bolivia. Eso no quiere decir que no tuviera protección”, dijo Córdoba.

En el sindicato denuncian que el Gobierno mantiene una persecución política contra el gremio.