Gabriel Solís impulsa ley de cripto y busca que Panamá sea referente global

¿Cómo nace la idea de un proyecto de ley para regular criptomonedas?

Vemos muy positivo lo que está sucediendo en Estados Unidos; el presidente Donald Trump y el Senado han venido apostando por las economías digitales, aprobando recientemente el Genius Act y ya los bancos están aceptando las carteras de cripto para otorgar préstamos de hipotecas. Todo esto nos motiva mucho a presentar un proyecto de ley que lo que busca es crear un marco regulatorio claro para que los usuarios tengan seguridad jurídica y eviten caer en estafas. Regularmente, donde hay actividades que no son supervisadas y reguladas ocurre esto, porque se sabe que el crimen siempre va a tomar la delantera en todo este tipo de entornos que no es tan regular.

Yo soy creyente de que nosotros, para poder legislar bien aquí en Panamá, también tenemos que tener las antenas prendidas y ver lo que está pasando en la esfera internacional. Muchas veces no hay que inventar la rueda, sino que podemos importar la rueda, tropicalizarla a nuestro entorno, mejorarla y crear una rueda que pueda servir de exportación para el futuro.

¿Cómo funcionarían estos controles?

Lo primero, creando el marco regulatorio. Hay que establecer las reglas claras para que los proveedores de servicios activos digitales puedan registrarse para obtener una licencia y que sean debidamente monitoreados y regulados; no solamente cumplir con todos los procesos de Conoce Tu Cliente, sino también lo que se conoce ahora como Know Your Transaction, conoce tu transacción, que son temas muy importantes, y que se pueda reportar ante instancias como la Unidad de Análisis Financiero, así todo queda debidamente registrado y la gente tiene más confianza en poder moverse en este tema de las economías digitales.

Tenemos la oportunidad de ser un referente a nivel global y mantenernos fuera de todas las listas grises. Y nosotros desde el Legislativo tenemos que ayudar al gobierno también con lo que nosotros podamos para que garanticemos que Panamá sea visto bien internacionalmente, que sea atractivo para todas las empresas internacionales que apuesten a Panamá, inyecten dólares a la economía y generen empleo.