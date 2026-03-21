Los reyes del k-pop BTS arrasan en Seúl en su concierto de regreso

Las megaestrellas surcoreanas de BTS iniciaron este sábado 21 de marzo su primer concierto en casi cuatro años, un gran espectáculo multitudinario de k-pop en el centro de Seúl seguido en todo el mundo.

“¡Hola Seúl, estamos de vuelta!”, lanzó un miembro de la banda ante una multitud que los esperaba a gritos de “BTS, BTS”.

Ampliamente aclamados como la “boyband” más importante del mundo, los siete miembros de BTS se tomaron un descanso en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El esperado concierto de regreso del grupo, a la vanguardia de una ola cultural coreana que ha dado la vuelta al mundo, se celebraba a las puertas del histórico palacio real de Gyeongbokgung, un lugar muy apropiado para los llamados “reyes del k-pop”.

Cientos de miles de seguidores - conocidos bajo el nombre de ARMY - abarrotaron el centro de Seúl desde primera hora de la mañana con la esperanza de poder ver el espectáculo.

El show empezó a las 20:00 locales (11:00 GMT).

Millones de personas en unos 190 países también se conectaron a la actuación en vivo a través de Netflix.

En un contratiempo de última hora, la agencia del grupo informó el viernes que el líder de BTS, RM, se había lesionado el tobillo durante los ensayos y que su “participación en ciertos elementos de la actuación, como la coreografía en el escenario, será limitada”.

Lee Yeon-seo, de 36 años, una fan surcoreana que viajó desde la ciudad sureña de Jeonju, llegó temprano.

“Con la gira que arranca en abril, este es el comienzo de su nuevo viaje. En cierto modo, se siente como un honor vivirlo en vivo así”, dijo a la AFP.

El espectáculo de este sábado precede a un tour mundial de 82 fechas que incluye varias escalas latinoamericanas, como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid.

Millones de copias de “ARIRANG”

Se espera que el grupo interprete su nuevo álbum “ARIRANG”, que salió a la venta el día anterior.

El disco vendió 3,98 millones de copias solo en su primer día, según el sello discográfico de BTS.

“ARIRANG” toma su nombre de una canción folclórica sobre el anhelo y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

Con colaboraciones de múltiples artistas y productores occidentales, las 14 canciones del álbum mezclan rap, ritmos potentes y experimentación.

“En comparación con sus trabajos anteriores, hay una gama más amplia de géneros, lo que le da una sensación más madura y expansiva”, dijo a la AFP la impresionada fan Lee Ji-young, una profesora universitaria.

Seguridad extrema

El sábado por la tarde, la zona del escenario estaba fuertemente protegida con autobuses y personal policial.

Se cerraron las entradas de los edificios cercanos y se colocaron barricadas en las carreteras principales, mientras que se bloqueó el acceso a los museos y a las estaciones de metro circundantes.

En total, se desplegaron unos 6.700 agentes de policía, junto con 8.200 miembros del personal de seguridad del gobierno de la ciudad de Seúl y de la agencia del grupo, HYBE.

Resiliencia

El concierto tenía lugar en la amplia plaza Gwanghwamun de Seúl, junto al Gyeongbokgung.

Construido en 1395, el antiguo palacio real se considera a menudo un símbolo de la resiliencia coreana a lo largo de la caída de dinastías, el dominio colonial y las protestas a favor de la democracia.

BTS —abreviatura de “Boy Scouts a prueba de balas” en coreano— ha apoyado campañas de Unicef, el movimiento Black Lives Matter y los esfuerzos para combatir el racismo contra los asiáticos.

Su mensaje “siempre se ha centrado en la autorreflexión, la resiliencia y el coraje para seguir adelante, incluso cuando la vida se siente incierta”, celebró Carmen Low, una fan malasia de 32 años.

“Su regreso podría ser un recordatorio de esos valores, fomentando conversaciones sobre la identidad, los sueños, la salud mental y lo que significa crecer en un mundo complejo”, dijo a la AFP.